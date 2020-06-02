Haber Giriş: Kaynak: TRT Haber
MGK toplantısı sona erdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplanan Milli Güvenlik Kurulu sona erdi.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen toplantı 3,5 saat sürdü.
Toplantıda, terörle mücadele, Libya'da darbeci Hafter güçlerinin saldırı girişimleri, Suriye'de ateşkes ihlalleri, Doğu Akdeniz'de sondaj çalışmaları ve Ege'de Yunan tacizleri detaylı olarak değerlendirildi.
Koronavirüs salgını ile aşı ve ilaç geliştirme çalışmaları da masadaydı.
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