Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen toplantı 3,5 saat sürdü.

Toplantıda, terörle mücadele, Libya'da darbeci Hafter güçlerinin saldırı girişimleri, Suriye'de ateşkes ihlalleri, Doğu Akdeniz'de sondaj çalışmaları ve Ege'de Yunan tacizleri detaylı olarak değerlendirildi.

Koronavirüs salgını ile aşı ve ilaç geliştirme çalışmaları da masadaydı.