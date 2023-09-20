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Gündem
TRT Haber 20.09.2023 09:45

Anadolu'nun dokuma örnekleri Türkevi'nde sergilendi

"Dokuma Atlası Etkinliği", Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde New York'taki Türkevi'nde düzenlendi. Emine Erdoğan, dokuma ürünlerin yolculuğunu anlatırken sıfır atık vurgusu yaptı.

Emine Erdoğan, uluslararası tasarımcıları Anadolu'nun dokuma örneklerini kullanmaya davet etti. "Anadolu'nun eşsiz birikimini keşfedin" dedi. Emine Erdoğan, sıfır atık vurgusu yaparken, atıksız dünya için doğal dokumalara dönüşün önemini vurguladı.

Her biri yüzyıllara meydan okuyor, kimi bir örtü olmuş, kimi bir giysi.  El emeği göz nuru ürünler...

Anadolu'nun dokuma örnekleri Türkevi'nde sergilendi

"Anadolu'nun eşsiz birikimini keşfedin"

Lider eşleri ile birlikte Anadolu'nun yüzlerce yıllık mirasına ait eserleri inceleyen Emine Erdoğan, şunları kaydetti;

Kutnu kumaşımız bu yıl uluslararası bir markanın koleksiyonuyla podyuma çıktı ve ilgiyle karşılandı. Bütün uluslararası tasarımcıları, Anadolu'nun eşsiz birikimini keşfederek koleksiyonlarına katmaya davet ediyorum. Kaybolmaktan kurtardığımız dokumalarımızın çağdaş tasarımlarla buluşmasının moda endüstrisine yeni bir soluk getireceğine yürekten inanıyorum.

Anadolu'nun dokuma örnekleri Türkevi'nde sergilendi

"Atıksız dünya için doğal dokumalara dönüş elzem"

Hedeflediğimiz atıksız dünya için doğal ve uzun ömürlü dokumalara dönüş sürdürülebilirlik açısından da elzemdir. Bütün bu çok yönlü faydalar nedeniyle, unuttuğumuz yerel bilgileri, izleri bütünüyle silinmeden yeniden keşfetmek ve nesiller arası bağı kurmak için yola çıktık.

Anadolu'nun dokuma örnekleri Türkevi'nde sergilendi

"Tekstil sektörümüz güçlenecek"

Tekstil sektörü dünya pazarında önemli bir aktör durumundadır. Türkiye Yüzyılı'nda küresel pazarlara sunduğumuz geleneksel dokumalarımızın tekstil sektörümüzü daha da güçlendirmesini hedefliyoruz. Hep birlikte, geleneksel dokumalarımızı global pazarlarda tanıtarak özellikle kadim kültürleri çoraklaştıran tek tipleşmeye karşı panzehir üretebiliriz.

Programda dans gösterisi yapıldı, Şirin Pancaroğlu arp, Muhammed Ceykan da ney dinletisi sundu.

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ABD Birleşmiş Milletler Emine Erdoğan
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Anadolu'nun dokuma örnekleri Türkevi'nde sergilendi
Anadolu'nun dokuma örnekleri Türkevi'nde sergilendi
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