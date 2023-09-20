İstanbul'da DEAŞ ve El Kaide'ye operasyon: 9 gözaltı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda 9 yabancı uyruklu şüphelinin terör örgütü DEAŞ ve El Kaide ile irtibatlı olduğu tespit edildi.

Harekete geçen TEM ekiplerince 11 ilçede ve 15 farklı adrese yönelik eş zamanlı operasyonlarda 9 şüpheli yakalandı.

Şüpheliler hakkında çatışma bölgeleri ile irtibatlı olduklarına ilişkin istihbarat bilgilerinin bulunduğu belirtildi.

Ayrıca ülkeye yasa dışı yollarla girdikleri tespit edilen 12 yabancı uyruklu kişi de işlemlerinin yapılabilmesi için ilgili birimlere teslim edildi.