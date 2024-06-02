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Gündem
AA 02.06.2024 22:03

Altun'dan New York polisinin AA foto muhabirine müdahalesine tepki

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Filistin'e destek gösterilerini takip eden AA foto muhabiri Fatih Aktaş'ın New York Polisinin (NYPD) sert müdahalesine maruz kalmasına ilişkin, "Basın özgürlüğü, demokrasinin bel kemiğidir. Adaletsizliğe, haksızlığa karşı mücadele veren tüm hakikatperver gazetecilerin yanında olmaya devam edeceğiz" dedi.

Altun'dan New York polisinin AA foto muhabirine müdahalesine tepki
[Fotoğraf: AA (arşiv)]

Altun, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, bugün ABD'nin New York kentinde Filistin'e destek gösterilerini takip eden AA foto muhabiri Fatih Aktaş'ın, New York polisinin sert müdahalesine maruz kaldığını ifade etti. 

New York'taki Filistin'e destek gösterilerinde AA muhabirine polisten sert müdahale
New York'taki Filistin'e destek gösterilerinde AA muhabirine polisten sert müdahale

Aktaş'a yapılan fiziksel saldırıyı kınadığını vurgulayan Altun, şunları kaydetti:

"Kendisine ve Anadolu Ajansı ailesine geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Basın özgürlüğü, demokrasinin bel kemiğidir. Adaletsizliğe, haksızlığa karşı mücadele veren tüm hakikatperver gazetecilerin yanında olmaya devam edeceğiz."

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New York'taki Filistin'e destek gösterilerinde AA muhabirine polisten sert müdahale
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