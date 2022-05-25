İletişim Başkanı Fahrettin Altun sosyal medya hesabı üzerinden, 6. Avrupa Fizik Olimpiyatı'nda Türkiye'ye büyük gurur yaşatan öğrencileri tebrik etti.

Son dönemde spor dünyasında Türkiye'nin göğsünü kabartan gelişmelere dikkat çeken Altun, "Sporda bizi gururlandıran haberlerden sonra bir güzel haber de bilimden geldi. Spordan bilime, eğitimden teknolojiye her alanda gençlerimize yapılan yatırımlar meyvelerini vermeye devam ediyor" dedi.

Fahrettin Altun "Avrupa Fizik Olimpiyatları’nda madalya kazanan gençlerimizi yürekten kutluyorum" ifadesine yer verdi.

Spordan bilime, eğitimden teknolojiye her alanda gençlerimize yapılan yatırımlar meyvelerini vermeye devam ediyor.



Sporda bizi gururlandıran haberlerden sonra bir güzel haber de bilimden geldi.



Avrupa Fizik Olimpiyatları’nda madalya kazanan gençlerimizi yürekten kutluyorum. https://t.co/fRSJwoGQs2 — Fahrettin Altun (@fahrettinaltun) May 25, 2022

Fizik Olimpiyatı'ndan büyük başarı

6'ncı Avrupa Fizik Olimpiyatı kapsamında Yaman Bora Otuzbir altın, Emir Akdağ ve Tolga Avkan gümüş Kaan Dere ise bronz madalya sahibi oldu.

Türk gençler, Avrupa Fizik Olimpiyatı'ndan 4 madalya ile döndü.