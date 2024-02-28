Altun'dan 28 Şubat mesajı: Mücadele etmeye devam edeceğiz

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, 28 Şubat "postmodern darbe"nin 27'nci yılı dolayısıyla açıklamalarda bulundu.

Altun, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"28 Şubat darbesi, 27 yıl önce bugün Türkiye Cumhuriyeti Hükûmeti’ne karşı gerçekleştirilen bir darbe olmasının yanında toplumun büyük bir kesimine karşı başlatılan cadı avının, temel hak ve özgürlüklerinin askıya alınarak toplumsal yaşam alanlarının yok edilmesinin de bir diğer adıdır.

Milletimiz, kendi iradesine ve değerlerine karşı yapılan önceki anti-demokratik müdahalelerde olduğu gibi bin yıl sürecek denilen 28 Şubat’ın da üstesinden gelmeyi başardı.

O karanlık günlerin bir daha yaşanmaması adına hep birlikte mücadele etmeye devam edeceğiz."