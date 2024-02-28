Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 28 Şubat paylaşımı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 28 Şubat "postmodern darbesi"nin 27'nci yılı dolayısıyla sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Milletimiz 28 Şubat’ta birliğine, beraberliğine, demokrasisine, iradesine kasteden darbecileri ve onlara destek verenleri hiçbir zaman unutmamıştır, unutmayacaktır.



Ülkemizde bir daha hiç kimsenin 28 Şubat’ın karanlık zihniyetini hortlatmasına izin vermeyeceğiz. pic.twitter.com/uhFXpYmVxk — Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) February 28, 2024

Erdoğan paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Milletimiz 28 Şubat’ta birliğine, beraberliğine, demokrasisine, iradesine kasteden darbecileri ve onlara destek verenleri hiçbir zaman unutmamıştır, unutmayacaktır.

Ülkemizde bir daha hiç kimsenin 28 Şubat’ın karanlık zihniyetini hortlatmasına izin vermeyeceğiz."