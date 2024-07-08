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Gündem
TRT Haber 08.07.2024 16:21

Altun: Ülkemizin uzay serüveni, Türksat 6A ile taçlanıyor

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "İlk yerli ve milli haberleşme uydumuz Türksat 6A’nın uzay yolculuğu başlıyor. Ülkemizin 1994 yılında Türksat 1B ile başlayan uzay serüveni ilk yerli ve milli haberleşme uydumuz Türksat 6A ile taçlanıyor" dedi. Altun, paylaşımında, Türksat 6A'nın serüvenine ilişkin görüntülere de yer verdi.

İletişim Başkanı Altun, ilk yerli ve milli haberleşme uydusu Türksat 6A’nın uzay yolculuğuna ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Türkiye'nin 1994 yılında Türksat 1B ile başlayan uzay serüveninin ilk yerli ve milli haberleşme uydusu Türksat 6A ile taçlandığını vurgulayarak, şu ifadeleri kullandı:

"Türksat 6A’yı fırlatma merkezinden SpaceX’in Falcon 9 roketi ile ABD yerel saati ile 8 Temmuz saat 17:20’de, Türkiye saati ile 8 Temmuz’u 9 Temmuz’a bağlayan gece 00:20’de uzaya gönderecek şekilde geri sayım başladı.

Türksat 6A bu gece yörüngesine fırlatılacak
Türksat 6A bu gece yörüngesine fırlatılacak

Türkiye Yüzyılı’nda her alanda öncü ve lider Türkiye’nin uzaydaki bağımsızlık simgesi Türksat 6A şimdiden hayırlı olsun."  

Altun, paylaşımında, Türksat 6A'nın serüvenine ilişkin görüntülere de yer verdi.

Türksat 6A, 10 yıllık çalışmanın ürünü
Türksat 6A, 10 yıllık çalışmanın ürünü

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