Az Bulutlu 31.5ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Bilim Teknoloji
AA 08.07.2024 11:04

Türksat 6A, 10 yıllık çalışmanın ürünü

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı çatısı altında 2014'te çalışmalarına başlanan ve 10 yılda hazır hale getirilen Türksat 6A'nın serüveni, bu gece Türkiye saatiyle 00.20'de uzaya fırlatılmasıyla taçlanacak.

Türksat 6A, 10 yıllık çalışmanın ürünü

Türkiye'nin haberleşme uydu yayıncılığı Türksat 1B ile 1994'te başladı.

Bundan iki yıl sonra 1996'da Türksat 1C, 2001'de Türksat 2A, 2008'de Türksat 3A, 2014'te Türksat 4B uzaya gönderildi. Türksat 5A 2021'de ve son olarak Türksat 5B de 2022'de hizmete alındı.

Türksat tarafından başlatılan programla 3A'nın yanı sıra 4A ve 4B'nin yapımında Türk mühendislerinin de yer alması sağlandı. Ayrıca Türksat 5A ve 5B'nin yapımında Teknoloji Transfer Programı kapsamında Türksat mühendisleri uydu tasarım, üretim ve test aşamalarında bulundu.

Türksat 6A bu gece yörüngesine fırlatılacak
Türksat 6A bu gece yörüngesine fırlatılacak

Türksat 6A'nın gelişim süreci

Türkiye'nin uydu çalışmaları devam ederken Bakanlık çatısı altında 15 Aralık 2014'te yerli ve milli Türksat 6A projesi resmi olarak başlatıldı. 21 Mayıs 2015'te Türksat ve Savunma Sanayi Başkanlığı işbirliğiyle TUSAŞ tesislerinde kurulan Uzay Sistemleri Entegrasyon ve Test Merkezinin (USET) açılmasıyla çalışmalara başlandı.

Ön Gözden Geçirme Fazı 31 Aralık 2015'te başlarken 26 Aralık 2016'da Kritik Gözden Geçirme Fazı-1'e adım atıldı. Bir sonraki yıla gelindiğinde Isıl Yapısal Yeterlilik Modeli tamamlandı.

Kritik Gözden Geçirme Fazı-2'ye 29 Kasım 2018'de başlanırken mühendislik modeli uydusu yapımı çalışmaları için 2019'da harekete geçildi. Söz konusu modelin çalışmaları 2022'de tamamlandı.

Uçuş Modeli Başlangıç Fonksiyonel Testleri, Haziran 2022'de sona erdi. Uçuş Modeli Isıl Vakum Testleri ise Aralık 2022'de sonuca ulaştı.

Uçuş Modeli Titreşim ve Akustik Testleri Ağustos 2023'te yapılırken Kasım 2023'te Uçuş Modeli Şok Testi (Fit Check) tamamlandı.

Uçuş Modeli Son Fonksiyonel Testleri de Ocak 2024'te bitirilerek, uçuş modeli CATR testleri yapıldı.

Nisan 2024'e gelindiğinde uçuş modeli kütle özellikleri ölçümü yapıldı, geçen ay da uçuş modeli yerde teslim ve paketleme işlemine geçildi. Uydu, 4 Haziran'da Space X'in, ABD'nin Florida Eyaleti'ndeki Cape Canaveral Uzay Üssü'ne yollandı.

Tarihi gün

Türksat 6A uydusu yapım çalışmalarında Türkiye Uzay Ajansı, TÜBİTAK UZAY, Türksat AŞ, ASELSAN, C2Tech ve TUSAŞ sürece katkı sağladı.

Böylece tüm hazırlıklar tamamlanarak, Türkiye'nin ilk yerli ve milli haberleşme uydusu uzaya gönderilmeye hazır hale geldi. Türksat 6A uydusu, fırlatma merkezinden Falcon 9 roketiyle bugün ABD yerel saatiyle 17.20'de, Türkiye saatiyle gece 00.20'de uzaya gönderilecek.

ETİKETLER
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Uydu Türksat
Sıradaki Haber
Yapay zeka mizahta insanlarla yarışıyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
11:36
Uzmanlara göre, Gazze'de gerçek ölü sayısı 186 binden fazla olabilir
11:34
Boeing, iki uçağının karıştığı kazalar nedeniyle 243,6 milyon dolar ödeyecek
11:31
Yatırım Gurusu Jim Rogers: Türkiye çok iyi bir yatırım olacaktır
11:28
Samsun'da şiddetli yağış nedeniyle yol çöktü
11:16
TMO, 2 milyon tonun üzerinde buğday ve arpa aldı
11:15
Piyasa değeri 10 milyon lira değerinde sahte parfüm ele geçirildi
Gaziantep Doğal Yaşam Parkı’na ziyaretçi akını
Gaziantep Doğal Yaşam Parkı’na ziyaretçi akını
FOTO FOKUS
İnsanlar kaçtı, boğalar kovaladı: İspanya'nın ünlü festivali San Fermin başladı
İnsanlar kaçtı, boğalar kovaladı: İspanya'nın ünlü festivali San Fermin başladı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ