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Gündem
TRT Haber 21.02.2024 17:16

Altun: Milli Muharip Uçağımız KAAN bütün ihtişamıyla gözlerimizin önünde

İletişim Başkanı Altun, ilk uçuşunu gerçekleştiren Milli muharip uçak KAAN'ın barış, adalet ve hakkaniyet için havalandığını dile getirerek, "Tüm bu emeklerimizin sonucunda, Milli Muharip Uçağımız KAAN bütün ihtişamıyla gözlerimizin önünde" mesajını paylaştı.

Altun: Milli Muharip Uçağımız KAAN bütün ihtişamıyla gözlerimizin önünde

Milli muharip uçak 'KAAN' bugün ilk uçuşunu başarıyla yaptı. Türkiye, KAAN ile 5'inci nesil savaş uçağına sahip ülkeler arasında yerini aldı.

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medyadan KAAN'ın barış, adalet ve hakkaniyet için havalandığını dile getirdi.

Altun paylaşımında, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın Türkiye Yüzyılı vizyonu doğrultusunda, yerli ve milli projeleri çeşitli dayatmalarla askıya alınan, iptal edilen eski Türkiye'nin karanlığından yerli ve milli mühimmatıyla terörle mücadelede destanlar yazan, gelişmiş savunma sanayii ile dosta güven, düşmana korku veren güçlü Türkiye'ye çok çalışarak ulaştık. Tüm bu emeklerimizin sonucunda, Milli Muharip Uçağımız KAAN bütün ihtişamıyla gözlerimizin önünde" mesajını paylaştı.

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KAAN Fahrettin Altun
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