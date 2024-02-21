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TRT Haber 21.02.2024 16:34

Sınırda 2'si terörist toplam 7 kişi yakalandı

Yunanistan’a ve Suriye'den Türkiye'ye yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 7 kişi yakalandı. Yakalananlardan birinin FETÖ, diğerinin de PKK/PYD-YPG mensubu olduğu öğrenildi.

Sınırda 2'si terörist toplam 7 kişi yakalandı

Yasa dışı yollarla yurdumuza girmeye çalışan şüphelilere göz açtırılmıyor.

Milli Savunma Bakanlığı yaptığı açıklamada şunları aktardı:

"Ülkemizden Yunanistan’a ve Suriye'den ülkemize yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 7 şahıs hudut birliklerimiz tarafından yakalandı. Yapılan inceleme sonucunda yakalanan şahıslardan birinin FETÖ, birinin de PKK/PYD-YPG terör örgütü mensubu olduğu belirlendi."

 

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