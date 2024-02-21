Çok Bulutlu 10.4ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
AA 21.02.2024 15:47

CHP Genel Başkanı Özel aday tanıtımı için Antalya'da

CHP Genel Başkanı Özel, partisinin belediye başkan adayları tanıtım toplantısına katılmak için Antalya'ya gitti. Eski CHP Serik İlçe Başkanı İbrahim Demir, havalimanındaki karşılamada Özel'e meclis üyesi listesiyle ilgili tepkisini dile getirdi.

CHP Genel Başkanı Özel aday tanıtımı için Antalya'da
[Fotograf: AA]

Antalya Havalimanı'nda CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, CHP Antalya Milletvekili Cavit Arı, ilçe belediye başkanları, il yönetimi ve partililer karşıladı.

Özel, kendisini karşılayan partilileri selamladı ve onlarla tokalaştı.

Bu arada, kendisine tahsis edilen araca yönelen Özel'in yanına yaklaşan eski CHP Serik İlçe Başkanı İbrahim Demir, meclis üyesi listeleriyle ilgili tepkisini dile getirdi.

"Muratpaşa'ya gösterdiğiniz ilgiyi Serik'e de gösterin. 7 tane CHP'li meclis üyesi yok, hepsi sağcı" ifadelerini kullanan Demir'e "tamam" diye karşılık veren Özel, aracıyla havalimanından ayrıldı.

ETİKETLER
CHP Yerel Seçim 2024 Antalya
Sıradaki Haber
Kurum: 'Kent uzlaşısı' kavramı ile yaptıkları kirli ittifaka kılıf uyduruyorlar
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
17:26
Bakan Şimşek: Ekonomimiz yerelde başlayan kalkınmayla değer üretmeye devam edecek
17:19
İsrail Gazze'de 29 bin 313 kişiyi öldürdü
17:20
Altun: Milli Muharip Uçağımız KAAN bütün ihtişamıyla gözlerimizin önünde
17:10
İsrail ordusu: Lübnan'da Hizbullah'a ait 3 komuta merkezini vurduk
17:03
İngiltere'den Rus muhalif Navalnıy'ın öldüğü cezaevi yöneticilerine yaptırım kararı
17:00
İspanyol çiftçiler, Madrid'de traktörleriyle yolları kapattı
İzmir'de tüm taksilere haziran ayına kadar araç takip sistemi kurulacak
İzmir'de tüm taksilere haziran ayına kadar araç takip sistemi kurulacak
FOTO FOKUS
İsrail işgali Yahudi asıllı Filistin aktivistine İslam’ın yolunu açtı
İsrail işgali Yahudi asıllı Filistin aktivistine İslam’ın yolunu açtı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ