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TRT Haber 21.02.2024 14:07

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Savunma sanayiinde yeni müjdeler vermeyi sürdüreceğiz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Bugün Türk savunma sanayiinin gurur günlerinden birini daha yaşadık. Milli Muharip uçağımız KAAN bu sabah ilk uçuşunu başarıyla gerçekleştirdi. Yaptık ve yapmaya devam edeceğiz. Önümüzdeki dönemde savunma sanayiinde milletimize yeni müjdeler vermeyi sürdüreceğiz" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Savunma sanayiinde yeni müjdeler vermeyi sürdüreceğiz

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisince Afyonkarahisar'da Zafer Meydanı'nda düzenlenen mitingde konuştu.

"Tüm seçimlerde desteğinizi hep yanımızda hissettik"

Şahsım ve Cumhur İttifakı adına Afyonkarahisar'a teşekkür borcumuz var. Geçtiğimiz mayıs seçimlerinde yüzde 64 gibi rekor bir oyla destek olduğunuz için her birinize şükranlarımı sunuyorum. Biz partimizi kurarak Afyonkarahisar'dan yola çıktık. Bugüne kadar girdiğimiz tüm seçimlerde desteğinizi hep yanımızda hissettik. Siz bizi yalnız bırakmadınız. Demokrasimizi vesayetçilere karşı birlikte koruduk. Terör örgütlerinin başını sizlerle birlikte ezdik.

"Türkiye Yüzyılı'nın başladığını da tüm dünyaya müjdeliyoruz"

Şimdi önümüzde 31 Mart'ta yerel seçimler var. 38 gün sonra bir kez daha sandık başına gideceğiz. Tıpkı 14-28 Mayıs seçimlerinde olduğu gibi çok kritik seçimlerde tercihimizi kullanacağız. Milli mücadeleyi nasıl Cumhuriyetimizle taçlandırdıysak birer yıl arayla yapılan seçimlerle Türkiye Yüzyılı'nın başladığını da tüm dünyaya müjdeliyoruz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Savunma sanayiinde yeni müjdeler vermeyi sürdüreceğiz

'Vatandaşlarımızın tamamının hayatına dokunan hizmetler yapacağız'

Geçtiğimiz 21 yılda kalkınma adımlarıyla Türkiye Yüzyılı adını verdiğimiz Cumhuriyetimizin ikinci asrı sadece yükselişin değil, ülkemizi ve milletimizi zirvede, hak ettiği yere çıkarmanın asrı olacaktır.Türkiye Yüzyılı yürüyüşümüzü gerçek belediyecilikle yapalım. Vatandaşlarımızın tamamının hayatına dokunan hizmetler bizim vazgeçilmezlerimiz olacaktır. Şehirlerimizi çevreye ve tabiata duyarlı, estetikle, tarihi, kültürel doğal zenginliklerle kurulmuş şekilde geliştireceğiz. 

 

"Ders almak yerine bölücü örgütün uzantılarıyla DEM'lenmeyi tercih ettiler"

Muhalefet dün baş tacı ettiklerini bugün yerin dibine sokmaktan çekinmiyorlar. Şehirlerimizin sıkıntılarını giderecek tek bir önerileri bile yok. Belediye başkan adaylarını yapay zekaya soruyorlar. Yapay zeka kimi seçerse, kimi emrederse vatandaşımızın karşısına onu çıkarıyorlar. Allah bunlara akıl, fikir, CHP'li kardeşlerimize de sabır versin. Adaylarını bile ellerine yüzlerine bulaştıranlardan ne ülkeye ne de partilerine hayır gelir. Kandil'de siyaset yapanlarla iş tuttular. Ders almak yerine bölücü örgütün uzantılarıyla DEM'lenmeyi tercih ettiler. Milletin sandıkta verdiği mesajı okumayanlar milletin tokadını yemekten kurtulamayacaklar. Biz de hakikatleri insanımıza anlatmaktan geri durmayacağız. 

"Adaylarımızın kuşatıcı, kucaklayıcı, vizyoner olmasına dikkat ettik"

AK Parti ve Cumhur İttifakı olarak muhalefetin içler acısı haline bakarak rehavete kapılmıyoruz. Bu tablo bizim sorumluluğumuzu daha da artırıyor. Onların da sesine kulak vermeye, beklentilerini karşılamaya çalışıyoruz. Vatandaşlarımız adayları değerlendirirken şehrine, kendi hayatına ne gibi bir katkısı olacağının hesabını yapar. Başkan adaylarımızı tespit ederken de böyle hareket ettik. Adaylarımızın kuşatıcı, kucaklayıcı, vizyoner olmasına dikkat ettik.

 

"Ülkemizin de şehirlerimizin de kaybedecek tek bir günü yok"

Milletimizin karşısına çıkan adaylardan bazıları öyle ölçüsüz vaatlerde kendisini göstermeye çalışıyor ki insan şaşıp kalıyor. Belediyelerde de şehrine yıllar kaybettiren başkanlar oldu. İhtiyaçlar, imkanlar bellidir, hepsini bir araya getirir hizmet planlamasını yaparsınız. Her konuda atıp tutanları kendi haline bırakın. Belediyecilik hesap kitap işidir. Siz sandıktan şehrinize aşkla hizmete edecek adayları çıkarmaya bakın. Ülkemizin de şehirlerimizin de kaybedecek tek bir günü bile yok. Partimizi kurduğumuzda hangi heyecanla yola çıktıysak bugün de aynı heyecanlayız. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Savunma sanayiinde yeni müjdeler vermeyi sürdüreceğiz

"Savunma sanayiinde milletimize yeni müjdeler vermeyi sürdüreceğiz"

Bugün Türk savunma sanayiinin gurur günlerinden birini daha yaşadık. Milli Muharip uçağımız KAAN bu sabah ilk uçuşunu başarıyla gerçekleştirdi. Yaptık ve yapmaya devam edeceğiz. Daha neler gelecek neler. İnsansız uçakları , AKINCI'yı yaptık mı? Kızılelma var ya F-16'nın taşdığı bombayı taşıyor. Daha yapacağız. KAAN aynı F-16 gibi. Böylece Türkiye kendi 5'inci nesil savaş uçağını üretme yolunda çok kritik bir aşamayı daha geride bıraktı. Ne demişlerdi? "Yapamazlar..." Bu özgüven fukaralarına, "Parçası kalorifer peteğine benziyor" diyen hazımsızlara, ilk andan itibaren 'KAAN' projesini baltalamaya çalışan işbirlikçilere rağmen milli muharip uçağımız hamdolsun bugün göklerle buluştu. Dosta güven, düşmana korku salan Kaan’ımızın diğer testlerini de süratle tamamlamak için çalışmalarımızı yoğunlaştıracağız. Rabbim emeği geçen herkesten razı olsun diyorum. Önümüzdeki dönemde savunma sanayiinde milletimize yeni müjdeler vermeyi sürdüreceğiz. 

 

"Eser ve hizmet yarışında kimse bizimle boy ölçüşemez"

Şehrimize yaptığımız yatırımlar anlatmakla bitmiyor. Biz de milletimizin gönlünde eserlerimizle, hizmetlerimizle hoş bir sada bırakmak için çalışıyoruz, çalışacağız. Eser ve hizmet yarışında kimse bizimle boy ölçüşemez. Yeni yatırımlarla geliştirmeyi, güncellemeyi sürdüreceğiz. Adaylarımıza çok güçlü destek vereceğinize inanıyorum.

 

Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasının ardından Afyonkarahisar'daki ilçe adaylarını tanıttı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti'nin Afyonkarahisar Belediye Başkan Adayı Hüseyin Ceylan Uluçay'ı sahneye davet ederek ilçe belediye başkan adayları ile birlikte vatandaşları selamladı.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Erdoğan valiliği ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Afyonkarahisar Valiliğine ziyarette bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, ziyarette Vali Kübra Güran Yiğitbaşı'ndan kentte yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

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