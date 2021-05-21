Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Bosna Hersek'te haftalık yayımlanan Stav Dergisi'nin kapağında yer aldı.

Altun'un, İsrail’in Filistin’e yönelik saldırılarına ilişkin "Gerçeği İsrail'in yüzüne haykırmaya devam edeceğiz" mesajı da yine kapakta verildi.

Röportajda Türkiye'nin Filistin konusundaki tavrının yanı sıra gündemdeki diğer olaylarla ilgili de mesajlar veren Fahrettin Altun sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda; "İsrail’in Filistin’e yönelik insanlık dışı saldırıları başta olmak üzere, ABD’nin 1915 olaylarıyla ilgili yanlış kararları, Suriye, Balkanlar ve bir çok konuyu Bosna Hersek’in önemli dergilerinden Stav’a konuştuk" ifadelerini kullandı.