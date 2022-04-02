Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, “Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde ülkemiz son 20 yılda büyük atılımlar, büyük kalkınma ve demokratikleşme hamlesi yaşadı. Bu hamlelerle birlikte ülkemiz dış politikada, ekonomide özerkleşti, güçlendi, bölgesel bir güç olarak konumunu pekiştirdi. Küresel bir güç olma noktasında sağlam adımlar atmaya devam ediyor.” dedi.

Altun, dün Sirkeci Garı'nda, TRT Türk'ün yenilenen içeriklerinin tanıtıldığı programa katıldı.

Sözlerine Ramazan-ı şerifi tebrik ederek başlayan Altun, TRT Türk'ün hedef kitlesinin yurt dışındaki vatandaşlar olduğu göz önünde tutulduğunda, Sirkeci Garı gibi tarihi bir mekanda bir araya gelmenin son derece manidar olduğunu dile getirdi.

Yıllar önce ellerinde bavullarıyla yurt dışına gurbete giden vatandaşların ayrılık noktasının ağırlıklı olarak Sirkeci Garı olduğunu anlatan Altun, bu mekanın her bir köşesinde sevinçli ve hüzünlü nice hatıraların barındığını, bugün de TRT Türk kanalının çıktığı yeni yolculuğuna hep birlikte şahitlik ettiklerini söyledi.

Altun, TRT Türk'ün, kurulduğu ilk günden bu yana yurt dışındaki vatandaşlar, soydaş ve kardeş topluluklar için hep çok özel bir konumda olduğunu dile getirerek, onların, ülke ve kültür ile bağlarının devamlılığı noktasında önemli bir fonksiyon icra ettiğini aktardı.

TRT Türk'ün bu önemli konumunu şimdi "Siz Neredeyseniz Biz Oradayız" mottosuyla yeni kanal kimliği ve özgün içerikleri ile daha da güçlendirdiklerine işaret eden Altun, "Bu ne anlama geliyor? Bu, TRT Türk'ün dünyanın dört bir yanındaki vatandaşlarımızın yanlarında olduğunu daha fazla ve daha güçlü göstermesi anlamına geliyor." diye konuştu.

"Ülkemiz küresel bir güç olma noktasında sağlam adımlar atmaya devam ediyor"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye'nin özellikle son 20 yılda büyük atılımlar gerçekleştirdiğine vurgu yapan Altun, şunları kaydetti:

"Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde ülkemiz son 20 yılda büyük atılımlar, büyük kalkınma ve demokratikleşme hamlesi yaşadı. Bu hamlelerle birlikte ülkemiz dış politikada, ekonomide özerkleşti, güçlendi, bölgesel bir güç olarak konumunu pekiştirdi. Küresel bir güç olma noktasında sağlam adımlar atmaya devam ediyor. Elbette biz bu süreçte Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Türk diasporasının da bulunduğu coğrafyada Türkiye'nin daha da güçlenmesi için önemli adımlar attık. Bir yandan dış misyonlarımızın sayısını artırdık, diğer yandan Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı, Yunus Emre Enstitüsü, Maarif Vakfı gibi yeni kurumlar ihdas ettik. Bütün bunlar, yurt dışındaki vatandaşlarımızın kendilerini yalnız hissetmemeleri, karşılaştıkları sorunların hızla çözüme kavuşturulması ve vatanlarıyla bağlarının güçlenmesi, aidiyetlerinin pekişmesi için çok önemliydi. Vatandaşlarımız da bulundukları ülkelerde daha emin ve güvenle, daha gururla yaşamaları noktasında bu adımlardan istifade ettiler, bundan duydukları memnuniyetlerini de defaatle çeşitli fırsatlarda ifade ettiler. Bunu görmek elbette bizi mutlu ediyor."

"Dünyanın hiçbir yerinde vatandaşlarımızı sahipsiz bırakmadık, bırakmayacağız”

Fahrettin Altun, salgın döneminde Türkiye'nin gösterdiği çabalara da değinerek, "Dünyanın hiçbir yerinde vatandaşlarımızı sahipsiz bırakmadığımızı, bırakmayacağımızı salgınla mücadelede gösterdik. Bugünlerde Ukrayna-Rusya savaşında da bunu tekrar gösterdik, gösteriyoruz. Salgın döneminde farklı coğrafyalardaki Türk vatandaşlarını ambulans uçaklarla, tahliye uçaklarıyla ülkemize getirdik. Ukrayna'daki çatışma bölgelerinden de binlerce vatandaşımızın tahliyesini çok kısa bir sürede gerçekleştirdik." diye konuştu.

Dışişleri Bakanlığının bu süreçte çok büyük başarısının söz konusu olduğuna dikkati çeken Altun, Türk vatandaşlarının dışında pek çok ülkenin vatandaşının da yine Türkiye Cumhuriyeti'nin başarılı operasyonlarıyla riskli bölgelerden son dönemlerde getirildiğine dikkati çekti.

“TRT’nin kamu yayıncılığı ile iftihar ediyoruz”

Türkiye’nin bu yaklaşımının televizyon yayıncılığındaki yansıması olan TRT Türk de yurt dışındaki vatandaşlarımızın hayatlarına dokunma adına kritik bir öneme haiz olduğunun altını çizen Altun, günümüzde iletişimin, televizyon yayıncılığının kamu diplomasisini ilgilendiren önemli bir boyutu olduğunu, kendilerinin de bu çabaları desteklediklerini söyledi.

Altun, uluslararası ilişkilerde de iletişimin hiç olmadığı kadar stratejik, önemli, değerli olduğu bir dönemden geçtiklerine işaret ederek, şu değerlendirmelerde bulundu:

“Kendi yayınlarımızın dünyanın farklı ülkelerindeki vatandaşlarımıza, gönül coğrafyamızdaki kardeşlerimize ulaşması kritik önemdedir.Türkiye'nin sesini dünyaya ve Türk diasporasına en doğru ve en güçlü şekilde duyurma noktasında TRT'ye de çok büyük sorumluluklar düşüyor. TRT'nin bugün ulusal ve uluslararası kanalları aracılığıyla kamu yayıncılığının en iyi örneklerini sergilemesiyle iftihar ediyoruz. Tematik kanalları, eğitici-öğretici programları ve farklı dillerdeki yayınlarıyla TRT, milli ve manevi değerlerimizi, kültürümüzü yaşatmanın, güçlendirmenin de vasıtası oluyor.

TRT, bu anlamda Türkiye'nin son 20 yılındaki büyük atılımının da uluslararası alanda anlatılması, kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi noktasında da önemli bir araç konumundadır. Bu doğrultudaki yayınlarıyla dünyanın farklı coğrafyalarındaki vatandaşlarımıza ulaşan TRT Türk, bugün itibarıyla çok doğru bir adımla daha özgün ve özel içeriklerle yeni bir döneme başlıyor. Yurt dışındaki vatandaşlarımızın yoğun olarak Avrupa ülkelerinde yaşıyor olması, bize bu ülkelere yönelik yayınlarımızda daha ayrıcalıklı, seçici, özgün ve özel olma sorumluluğunu yüklüyor."

"Yurt dışındaki vatandaşlarımızın ana vatan ile bağlarını güçlendiren yayıncılık çok önemli”

Altun, Türk vatandaşlarının iş gücü olarak Avrupa ülkelerine gidişinin 60'ıncı yılının geride kaldığını hatırlatarak, bu süreçte Avrupa'da yaşayan vatandaşların bulundukları ülkelerin siyaset, toplum, ekonomi, kültür-sanat ve spor hayatına büyük katkılar sağladığını, başarı hikayelerine imza attığını belirtti.

İletişim Başkanı Altun, "Ne yazık ki Avrupa'da, vatandaşlarımıza yönelik ayrımcılıktan ırkçılığa ve şiddete kadar türlü saldırılar da bir taraftan yaşanmaya devam etti. Bunlara rağmen, onlar bulundukları toplumun eşit bir ferdi olarak huzur içinde bir arada yaşama kararlılığından asla vazgeçmediler. Dolayısıyla yurt dışındaki vatandaşlarımızın hem kendileriyle ilgili gündemlere yer veren hem de ana vatan ile bağlarını güçlendiren böylesi bir yayıncılığı vazgeçilmez bir gereklilik olarak görüyorum. TRT Türk gibi özel bir kanalın yurt dışındaki vatandaşlarımızın kendi kültürlerini koruyarak bulundukları ülkenin bir parçası haline gelmelerine katkı sunacağına inanıyorum. TRT Türk'ün yeni yayın döneminde bir aile kanalı olarak konumlanması da çok önemli." şeklinde konuştu.

TRT Türk'ün eğitimden kültüre, sağlıktan sosyal güvenliğe, geniş bir yelpazedeki yeni programlarıyla kadın-erkek her yaş grubuna hitap eden yayınlarının büyük ilgi göreceğini ifade eden Altun, yurt dışındaki vatandaşların günlük hayatlarına ve farklı kültürlerin bir arada yaşamasına yönelik programların, Avrupa'daki Türklere ve Müslümanlara yönelik ön yargıların kırılmasına da vesile olacağına inandığını söyledi.

Altun, TRT Türk'ün bu yayınlarıyla Avrupa'daki ve Türkiye'deki vatandaşlar arasında kültürel hafızanın canlı tutulmasına, milli ve manevi değerlerin korunmasına katkı sunacağını belirterek, “Bu vizyoner yaklaşımları nedeniyle TRT Yönetim Kurulumuza, Genel Müdürümüze, ekibine ve kanalımızın kıymetli çalışanlarına teşekkür ediyorum” dedi.