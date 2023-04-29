Altay tankı TEKNOFEST'te

Türkiye'de milli teknolojinin geliştirilmesi konusunda kritik rol oynayan birçok kuruluşun paydaşlığıyla, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı yürütücülüğünde düzenlenen TEKNOFEST, üçüncü gününde İstanbul Atatürk Havalimanı'nda devam ediyor.

Festival, Türk savunma sanayisinin geldiği noktayı da gözler önüne seriyor. Birçok yeniliğin ve buluşun vatandaşlara sergilendiği fuarda, Türkiye'nin dev projeleri de ziyaretçileri ile buluşuyor.

Bu kapsamda Türkiye'nin milli ana muharebe tankı Altay, ilk kez görücüye çıktı. Kısa süre önce testler için Türk Silahlı Kuvvetleri'ne teslim edilen Yeni Altay tankı, fuarda vatandaşların büyük beğenisini kazandı.

ASELSAN'ın ateş gücü, mobilite ve beka açısından üst seviyeye taşıdığı Yeni Altay tankı, festivalin ilk gününden bu yana yoğun ilgi gördü. Hemen hemen tüm ziyaretçiler tankın önünde fotoğraf çektirirken, bazı vatandaşlar aracı uzun uzun inceledi. 7'den 77'ye vatandaşlar tankı çok beğendiğini söyledi.

"Sınıfının en üst versiyonu olduğunu anlıyoruz"

Festivali İstanbul'dan ziyaret eden İbrahim Belli isimli vatandaş yaptığı açıklamada, festivali çok güzel bulduklarını belirterek, gurur verici gelişmelere ailecek şahitlik ettiklerini söyledi.

Altay takını incelediğini dile getiren Belli, "Altay tankını kendi imkanlarımızla başarmak gurur verici. Çünkü savaş ortamında, vatanı savunmak zorunda kaldığımızda, bu araçların mühimmatlarını üretmiyorsanız yurt dışından getirmek zorunda kalıyorsunuz. Orduların en fazla 15 günlük mühimmat stoklayabiliyorlar. Bu tankın, yurt dışına bağımlı olmadan elinizde hazır olması başlı başına bir güç." diye konuştu.

Belli, tankı kendisinin de incelediğini kaydederek, "Biz çok anlayamayabiliyoruz ancak teknik konuşmaları dinlediğimizde sınıfının en üst versiyonu olduğunu anlıyoruz. Biz baktığımızda bizi gururlandırıyor." ifadelerini kullandı.

"Altay tankının tasarımını çok beğendim"

Beylikdüzü'nden festivale katılan 7. sınıf öğrencisi Kubilay Keçeci de çok tankın çok muhteşem durduğunu ve ülkeyi güçlü kıldığını söyledi.

Keçeci'nin sınıf arkadaşı Mehmet Sait Kütük ise TEKNOFEST'in çok güzel olduğunu ve buraya geldiği için büyük mutluluk duyduğunu kaydederek, "Geçen yıl da katılmıştım. Tanklar, uçaklar çok güzel. Altay tankının tasarımını çok beğendim. İleride yazılım mühendisi olmak istiyorum. Bu alanda TEKNOFEST'te yarışmak için de başvurdum." şeklinde konuştu.

"Altay tankı bana Kurtuluş Savaşı'nı hatırlatıyor"

Tuzla'daki Tuğrul Bey Anadolu Lisesi'nden festivali ziyaret eden Yunus Çelebi, öğrencileri motive etmek açısından TEKNOFEST'in çok güzel bir etkinlik olduğunu belirterek, "Eğitim-öğretim açısından öğrencilerimizin motivasyonunu yükselten bir etkinlik. Yapanların eline sağlık." ifadelerini kullandı.

Altay tankının kendisine Kurtuluş Savaşı'nı hatırlattığını dile getiren Çelebi, "Yunanı ve 7 düveli denize döktüğümüzü hatırlatıyor. Yıllarca bu umutla bekledik. Şu anda görüyoruz ki somut bir şekilde öğrencilerimizin ve halkımızın önünde. Yapanları tebrik ediyorum." diye konuştu.