Açık 21ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
TRT Haber 04.04.2024 09:12

Alparslan Türkeş'in vefatının 27. yılı

Milliyetçi Hareket Partisi'nin kurucu lideri Alparslan Türkeş'in vefatının üzerinden 27 yıl geçti. Türkeş, 1965 yılında siyasete girdi. Türk siyasal yaşamında izi silinmez bir yer edindi. İşte Alparslan Türkeş'in hayatının dönüm noktaları...

okuma süresi
Okuma süresi

Türk milliyetçiliği ideolojisinin lideri, mücadele dolu siyasi bir yolculuğun öncüsü, Ülkücülerin başbuğu.

Milliyetçi Hareket Partisi'nin ilk genel başkanı Alparslan Türkeş'in vefatının üzerinden 27 yıl geçti.

Alparslan Türkeş, 1917'de İngiliz işgali altındaki Kıbrıs'ta doğdu. 1933'te ailesiyle Türkiye'ye geldi. Kuleli Askeri Lisesine girdi, 1938'de Harbiye'yi bitirdi.

Alparslan Türkeş'in vefatının 27. yılı

Alparslan Türkeş, Cumhuriyetçi Köylü Millet Partisi'ne katıldı. 1965'te milletvekili oldu. 1969 yılında Adana'daki Cumhuriyetçi Köylü Millet Partisi kongresinde partinin adı Milliyetçi Hareket Partisi şeklinde değiştirildi. Amblem üç hilal olarak belirlendi.

Alparslan Türkeş, genel başkanlığa seçildi. O artık milliyetçilerin "Başbuğ"uydu.

Alparslan Türkeş, 1970'li yıllarda koalisyon ortakları arasındaydı. Süleyman Demirel ve Necmettin Erbakan ile birlikte Milliyetçi Cephe hükümetlerinde yer aldı.

12 Eylül'de tutuklandı

12 Eylül 1980'de darbeciler tüm siyasi partiler gibi MHP'yi de kapattı.
Türkeş, 4 buçuk yıl tutuklu kaldı.

Yeniden siyaset sahnesine dönüş için 1987 halk oylamasını bekledi.
Siyasi yasağı kalktıktan sonra Milliyetçi Çalışma Partisi'nin başına geçti.

Alparslan Türkeş, takvimler 4 Nisan 1997'yi gösterdiğinde 80 yaşında hayatını kaybetti.

Soğuk ve karlı bir Ankara gününe rağmen yüz binlerce kişinin katılımıyla son yolculuğuna uğurlandı. Beşevler'deki anıt mezara defnedildi.

ETİKETLER
MHP
Sıradaki Haber
MGK bugün Beştepe'de toplanıyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
13:17
Bu hafta vizyona giren filmler
13:14
Rusya: Ukrayna ordusuna katılmaya çalışan eski İsrail askeri yakalandı
13:19
Direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü bariyerlere böyle çarptı
13:12
Terör örgütü adına kanunsuz sokak eylemleri yapan 340 şüpheli gözaltında
13:05
KOSGEB, deprem bölgesinde yaklaşık 52 bin işletmeye 16,7 milyar lira destek sağladı
12:54
"Bay Sinema"ya veda
Antarktika'da "Türk Bilimsel Araştırma Kampı" için yeni ölçüm istasyonları kuruldu
Antarktika'da "Türk Bilimsel Araştırma Kampı" için yeni ölçüm istasyonları kuruldu
FOTO FOKUS
Direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü bariyerlere böyle çarptı
Direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü bariyerlere böyle çarptı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ