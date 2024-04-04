Alparslan Türkeş'in vefatının 27. yılı

Türk milliyetçiliği ideolojisinin lideri, mücadele dolu siyasi bir yolculuğun öncüsü, Ülkücülerin başbuğu.

Milliyetçi Hareket Partisi'nin ilk genel başkanı Alparslan Türkeş'in vefatının üzerinden 27 yıl geçti.

Alparslan Türkeş, 1917'de İngiliz işgali altındaki Kıbrıs'ta doğdu. 1933'te ailesiyle Türkiye'ye geldi. Kuleli Askeri Lisesine girdi, 1938'de Harbiye'yi bitirdi.

Alparslan Türkeş, Cumhuriyetçi Köylü Millet Partisi'ne katıldı. 1965'te milletvekili oldu. 1969 yılında Adana'daki Cumhuriyetçi Köylü Millet Partisi kongresinde partinin adı Milliyetçi Hareket Partisi şeklinde değiştirildi. Amblem üç hilal olarak belirlendi.

Alparslan Türkeş, genel başkanlığa seçildi. O artık milliyetçilerin "Başbuğ"uydu.

Alparslan Türkeş, 1970'li yıllarda koalisyon ortakları arasındaydı. Süleyman Demirel ve Necmettin Erbakan ile birlikte Milliyetçi Cephe hükümetlerinde yer aldı.

12 Eylül'de tutuklandı

12 Eylül 1980'de darbeciler tüm siyasi partiler gibi MHP'yi de kapattı.

Türkeş, 4 buçuk yıl tutuklu kaldı.

Yeniden siyaset sahnesine dönüş için 1987 halk oylamasını bekledi.

Siyasi yasağı kalktıktan sonra Milliyetçi Çalışma Partisi'nin başına geçti.

Alparslan Türkeş, takvimler 4 Nisan 1997'yi gösterdiğinde 80 yaşında hayatını kaybetti.

Soğuk ve karlı bir Ankara gününe rağmen yüz binlerce kişinin katılımıyla son yolculuğuna uğurlandı. Beşevler'deki anıt mezara defnedildi.