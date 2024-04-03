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Gündem
TRT Haber 03.04.2024 20:15

Bakan Fidan'dan Brüksel'de diplomasi trafiği

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, NATO Dışişleri Bakanları toplantısı için Brüksel'de ikili görüşmeler gerçekleştiriyor. Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Dışişleri Bakanı Fidan'ın gündeminde, NATO'nun terörizmle ortak mücadele etmesi gerektiği vurgusu var.

Bakan Fidan'dan Brüksel'de diplomasi trafiği

NATO ülkelerinin dışişleri bakanları Brüksel'de toplandı.

Dışişleri bakanları, Temmuzda yapılacak zirvenin hazırlıkları ile Ukrayna'ya yardımın sürdürülebilir hale getirilmesi ve artırılması için bir araya geldi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı ilk oturumuna katıldı.

Dışişleri Bakanı Fidan, toplantı marjında İngiliz mevkidaşı David Cameron ile görüştü. Görüşmede, Gazze'deki son gelişmeler ele alındı. Filistin devletinin tanınmasının önemine vurgu yapıldı.

Savunma sanayii alanındaki iş birliği konularının da ele alındığı görüşmede, Ukrayna'daki savaşla ilgili son durum değerlendirildi.

Bakan Fidan'dan Brüksel'de diplomasi trafiği

Bakan Fidan, Yunanistan Dışişleri Bakanı Gerapetritis ile de bir araya geldi. İkili ve bölgesel konular görüşüldü.

Bakan Fidan'dan Brüksel'de diplomasi trafiği

Yunanistan Başbakanı Miçotakis’in Türkiye'ye yapacağı ziyaretin hazırlıkları ele alındı.

Finlandiya ile Gazze'deki son durum değerlendirildi

Dışişleri Bakanı Fidan'ın, Finlandiyalı mevkidaşı Elina Valtonen ile görüşmesinde Türkiye-Finlandiya-İsveç Üçlü Mutabakat Muhtırasının uygulanması başta olmak üzere, terörizmle mücadele ve güvenlik alanında işbirliği konuları ele alındı.

Bakan Fidan'dan Brüksel'de diplomasi trafiği

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre Dışişleri Bakanı Fidan'ın gündeminde, NATO'nun terörizmle ortak mücadele etmesi gerektiği vurgusu da var.

Fidan'ın, muhataplarına, bazı NATO üyelerinin PKK/PYD/YPG terör örgütüyle ortaklık ilişkisine girmesinin kabul edilemez olduğunu da hatırlatması bekleniyor.

Müttefiklerin birbirlerine savunma sanayii alanında yaptırım ve kısıtlama uygulamasının ittifak ruhuna aykırı olduğunu dile getirmesi de öngörülüyor.  

Güney Kore ile işbirliği konuları görüşüldü

Güney Kore Dışişleri Bakanı Cho Tae-yul ile gerçekleşen görüşmede de Asya-Pasifik bölgesindeki gelişmeler ve Kore Yarımadası'ndaki durum ele alındı.

Fidan ve Cho, Temmuz 2023'te imzalanan "Dinamik Türkiye-Kore İlişkileri İçin Yol Haritası" temelinde ikili işbirliği konularını görüşerek, özellikle savunma sanayisi, ekonomi ve enerji alanlarını ele aldı.

Bakan Fidan'dan Brüksel'de diplomasi trafiği

Bakan Fidan, ayrıca, Bulgaristan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Mariya Gabriel ile de bir araya geldi.

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Belçika Finlandiya Hakan Fidan İngiltere NATO Yunanistan
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