Haber Giriş: 13 Kasım 2022 Pazar 04:25Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Almanya'da hastanede yatan genç kız, ambulans uçakla Türkiye'ye getirildi
[AA (Arşiv)]
Almanya'da geçirdiği trafik kazasının ardından 3 aydır hastanede yatan 22 yaşındaki Selin Yayla'ya Türkiye sahip çıktı. Genç kız, tedavi edilmek üzere ambulans uçakla Türkiye'ye getirildi.
Köln kentindeki Bergheim kasabasında yaşayan Selin Yayla, geçtiğimiz aylarda trafik kazası geçirdi.
3 aydır hastanede yatan 22 yaşındaki Selin Yayla'nın ailesi, sigorta masrafları nedeniyle zorluk çıkartılması üzerine Köln Başkonsolosluğu'na başvurdu.
Ailenin başvurusu üzerine genç kız, tedavi edilmek üzere Sağlık Bakanlığı'na ait ambulans uçakla Türkiye'ye getirildi.
Etiketler: Almanya Sağlık Bakanlığı Trafik Kazası
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