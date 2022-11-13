Haber Giriş: 13 Kasım 2022 Pazar 02:52Son Güncelleme: Kaynak: AA
Cumhurbaşkanlığı'na Fuat Oktay vekalet edecek
[Fotograf: AA]
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Endonezya Cumhuriyeti'ne ziyareti dolayısıyla Cumhurbaşkanlığı'na, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay vekalet edecek.
Cumhurbaşkanlığı'na, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın vekalet etmesine dair tezkere, Resmi Gazete'de yayımlandı.
Tezkereye göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, 13-16 Kasım'da Endonezya Cumhuriyeti'ne ziyarette bulunacağından dönüşüne kadar Cumhurbaşkanlığı'na Anayasa'nın 106. maddesi uyarınca Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay vekalet edecek.
Etiketler: Fuat Oktay Endonezya Recep Tayyip Erdoğan Resmi Gazete
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