Bakan Albayrak koronavirüsle mücadelede ekonomi alandaki gelişmelerle ilgili açıklama yaptı. Albayrak'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

İhracat ve turizmde düşüş olsa da emtia fiyatlarındaki düşüş ile cari dengede önemli bir değişiklik olmayacak.

En kötü senaryoda ekonomik aktivite ikinci yarıda normale dönecek. IMF ile swap görüşmesi masada yok.

IMF ile swap masada değil.

G20 ülkeleriyle birebir swap görüşmeleri yapıyoruz, birden fazla olma olasılığı yüksek.

Bankalar ve özel sektör borçlarının tamamına yakınını rahatlıkla çeviriyor.



Merkez Bankasının rezervleri fazlasıyla yeterli.

Ayrıntılar geliyor...