Haber Giriş: 13 Kasım 2022 Pazar 05:20Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Akdeniz'de 4,7 büyüklüğünde deprem
Akdeniz açıklarında 4,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında saat 05.08'de 4,7 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
Deniz yüzeyinin 78,1 kilometre derinliğindeki depremin merkez üssünün Datça'ya 239.73 kilometre mesafede olduğu belirlendi.
Depremde herhangi bir olumsuzluğun yaşanmadığı öğrenildi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) November 13, 2022
Büyüklük:4.7 (Mw)
Yer:Akdeniz - [239.73 km] Datça (Muğla)
Tarih:2022-11-13
Saat:05:08:15 TSİ
Enlem:34.662 N
Boylam:26.547 E
Derinlik:78.1 km
Detay:https://t.co/iaztFylNeU@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
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