AK Parti'nin 22. yıl dönümü dolayısı ile bakanlardan kutlama mesajı

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, AK Parti’nin 22. kuruluş yıl dönümü sebebiyle mesaj paylaştı.

Bakan Tunç açıklamasında, AK Parti’nin 22. yaşının ülkeye, millete ve parti teşkilatına hayırlar getirmesini temenni etti. Ayrıca Tunç, parti kurucusu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve partilileri tebrik ederken, Türkiye Yüzyılı’nın hız kesmeden devam ettiğini ifade etti.

2001 yılında kurulan AK Parti’nin, geçen 22 yıllık sürede millete asırlık hizmetler kazandırmak için çalıştığını söyleyen Bakan Tunç, “Geçen 22 yıllık sürede her alanda milletimize asırlık hizmetler kazandırmanın, her kesimden insanımızın gönlünü kazanmanın gayretiyle nasıl çalıştıysak bugün de aynı ruhla, aynı aşk ve azimle çalışmalarımıza devam ediyoruz. 22 yıldır AK Kadrolar olarak nice zorlukları, badireleri göğüslerken de, nice başarılar, zaferler elde ederken de her zaman milletimizle omuz omuza, gönül gönüle olduk” açıklamasını yaptı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, AK Parti'nin kuruluşunun 22. yıl dönümünü kutladı

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımda, 22 yıl önce Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türk siyasi hayatında yepyeni bir sayfa açıldığını ifade etti.

"Aydınlığa açık, karanlığa kapalı" inancıyla çıkılan bu yolda birçok badirenin atlatıldığını, kapatma davasının, 15 Temmuz darbe girişiminin ve daha nicelerinin yaşandığını ifade eden Yerlikaya, şunları söyledi:

"Ülkemizde hukukun üstünlüğü hakim olsun, vesayet sistemleri ortadan kalksın, üretim artsın, yerli ve milli teknoloji hamlesiyle tam bağımsız Türkiye ülküsü vatan toprağının dört bir yanında yankılansın... İşte bu hedeflerle AK Parti dünya siyasetinde de bir yıldız gibi parladı. Girdiği her seçimde halkın büyük teveccühünü kazanan AK Partimiz şimdi Türkiye Yüzyılı'nı inşa sürecinde. Milletiyle yine el ele, omuz omuza. Nice 22 yıllara. AK Parti demek Türkiye demek, AK Parti demek Türkiye'nin huzuru demek."

Bakan Özhaseki, AK Parti'nin kuruluşunun 22. yıl dönümünü kutladı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, AK Parti'nin 22'nci kuruluş yıl dönümünü kutladı.

Özhaseki, sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, 22 yıl önce bugün çıktıkları yolda "Büyük Türkiye" hedefine emin adımlarla yürüdüklerini ifade etti.

Göreve geldikleri andan itibaren millet için pek çok eser ve hizmet ürettiklerini kaydeden Özhaseki, "Ülkemizi tarımdan sanayiye, eğitimden sağlığa, çevreden şehirciliğe kadar her alanda kalkındırarak sessiz bir devrim gerçekleştirdik" dedi.

Özhaseki, temsil ettikleri milli iradeden; her türlü kumpasa, yargı oyunlarına ve 15 Temmuz gibi hain bir darbe girişimine rağmen asla taviz vermediklerini vurgulayarak, şunları söyledi:

"Bizim tek bir gayemiz var. Güçlü Türkiye'yi inşa edip gençlerimizin ulaşacağı 2053 ve 2071 hedeflerine hazır hale getirmektir. Bu anlamda Sayın Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde Türkiye Yüzyılı için durmadan, bıkmadan, yorulmadan çalışmaya devam edeceğiz. Bu kutlu davada bir nefer olmayı, milletin adamıyla birlikte ülkemize ve milletimize hizmet etmeyi bizlere nasip eyleyen Rabb'ime sonsuz şükürler olsun."