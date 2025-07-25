Diyarbakır’da petrol sondaj kuyusunda patlama: 7 yaralı

Diyarbakır-Batman karayolu üzerinde bulunan TPAO’ya ait Üçtepe-1 sondaj kuyusunda, henüz bilinmeyen bir nedenle patlama meydana geldi.

Patlama nedeniyle 2'si ağır, 7 işçi yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Patlamanın ardından meydana gelen yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

İlk belirlemelere göre patlamanın gaz sıkışması sonucu meydana geldiği belirtildi.