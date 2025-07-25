Açık 22ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
DHA 25.07.2025 05:15

Diyarbakır’da petrol sondaj kuyusunda patlama: 7 yaralı

Diyarbakır’da petrol sondaj kuyusunda meydana gelen patlamada 2’si ağır 7 işçi yaralandı. Alevler, ekiplerce kontrol altına alındı.

Diyarbakır’da petrol sondaj kuyusunda patlama: 7 yaralı
[Fotograf: DHA]

Diyarbakır-Batman karayolu üzerinde bulunan TPAO’ya ait Üçtepe-1 sondaj kuyusunda, henüz bilinmeyen bir nedenle patlama meydana geldi.

Patlama nedeniyle 2'si ağır, 7 işçi yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. 

Patlamanın ardından meydana gelen yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

İlk belirlemelere göre patlamanın gaz sıkışması sonucu meydana geldiği belirtildi.

ETİKETLER
Diyarbakır Petrol
Sıradaki Haber
10 noktada alevlerle mücadele sürüyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
06:50
Binlerce kişi saatlerce internetsiz kaldı, Starlink özür diledi
06:46
10 bin adımı unutun: Sağlıklı bir yaşam için günde kaç adım yeterli?
06:37
Milli İHA'ların gözü artık daha keskin
06:46
Hayali devletlere sahte büyükelçilik açtı, insanları dolandırdı
06:22
Fransa'nın Filistin devletini tanıma kararına İsrail'den tehdit açıklamaları geldi
06:46
Gazze'ye yardım için yola çıkan Hanzala gemisiyle yeniden iletişim sağlandı
Gazze'de açlıkla mücadele eden Filistinlilere, yemek dağıtıldı
Gazze'de açlıkla mücadele eden Filistinlilere, yemek dağıtıldı
FOTO FOKUS
Süveydalı öğretmen: 33 yıl çocuklarını okuttum, bize silah doğrulttular
Süveydalı öğretmen: 33 yıl çocuklarını okuttum, bize silah doğrulttular
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ