Bakan Uraloğlu: Ekolojik köprü sayısını artıracağız

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca, hem yaban hayvanlarını korumak hem de yaban hayatı kaynaklı trafik kazalarının önüne geçmek amacıyla otoyollara "ekolojik köprüler" inşa edildi.

Ulaşımdan enerjiye, tarımdan hayvancılığa pek çok alanda hayata geçirilen projelerde yaban hayatına ilişkin detaylar da göz önünde bulunduruluyor.

Yollarda ekolojik alt ve üst geçitler yapılarak yaban hayvanlarının yolun bir tarafından diğerine rahatlıkla hareket etmeleri sağlanıyor. Aynı zamanda biyolojik çeşitliliğe katkıda bulunuluyor.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, karayolu ve demiryolu olmak üzere bugüne kadar toplam 8 ekolojik köprü inşa edildiğini, 3 ekolojik köprünün yapım çalışmalarının ise sürdüğünü bildirdi.

Bakan Uraloğlu, açıklamasında şunları kaydetti;

Ekolojik köprüler, yaban hayvanlarının güvenli geçişini sağlayarak biyolojik çeşitliliği koruma konusunda büyük bir önem taşımaktadır. Ayrıca, bu projelerin çevre dostu yaklaşımla yeşil alanların tahribatının önüne geçilmekte ve trafik akışının düzenlenmesiyle emisyon azaltımına katkı da sağlamaktadır. Otoyolu projelerinde yapım çalışmaları başlamadan çevreye uyumlu bir şekilde tasarlanarak, ekolojik alt ve üst geçitler projelendiriliyor. Bu sayede yaban hayvanlarının geçişleri ve habitat koridorları da korunmuş oluyor.

Bugüne kadar karayolu ve demiryolu olmak üzere toplamda 8 adet “Ekolojik Köprü” inşa ettik. Kuzey Marmara Otoyolu’nda 1, İstanbul-İzmir Otoyolu’nda 2, Malkara-Çanakkale Otoyolu’nda 1, Tarsus-Pozantı Otoyolu’nda 1 ve İzmir-Çeşme Otoyolu’nda 2 adet, Ankara-Eskişehir Hızlı Tren Hattı üzerinde ise bir adet “Ekolojik Köprü” bulunuyor.



“Ekolojik Köprü” sayıları giderek artıyor. Bu köprüler Kanada, ABD, Almanya, Singapur ve Avustralya gibi ülkelerde de oldukça yaygın. Bizim amacımız da bu dünyayı birlikte paylaştığımız yaban hayvanlarının da yaşamını koruyup, kollamak. Şu anda İzmir-Çeşme otoyolu üzerinde bir adet ve Halkalı-Eskişehir Hızlı Tren Projesi kapsamında ise 3 adet “Ekolojik Köprü” yapımı devam ediyor. Aydın-Denizli otoyolu üzerinde de yapımı planlanan köprü var. Ayrıca, Tarsus-Pozantı otoyolu projesinde, Türkiye'de ilk yaban hayatı köprüsü olan "Orman Ekosistem Köprüsü" inşa edildi.