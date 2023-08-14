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Gündem
AA 14.08.2023 10:43

Bakan Göktaş: Evde bakım yardımı ödemelerini artışlı şekilde yatırmaya başladık

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Sosyal hizmet modelleri kapsamındaki evde bakım yardımı aylık ödemelerini temmuz ayı memur maaş katsayısına göre yapılan artışla 4 bin 336 liradan 5 bin 97 liraya çıkararak, hak sahiplerinin hesaplarına artışlı şekilde yatırmaya başladık" dedi.

Bakan Göktaş: Evde bakım yardımı ödemelerini artışlı şekilde yatırmaya başladık
[Fotoğraf: AA Arşiv]

Göktaş, sunulan toplum temelli bakım hizmet modellerinden Evde Bakım Yardımı'nın 2006 yılında engelli bireylerin öncelikle aile yanında bakımlarının desteklenmeleri düşüncesiyle başlatıldığını hatırlattı.

Bu yardımla bakıma ihtiyaç duyan tam bağımlı yakınlarının bakımını üstlenen vatandaşların desteklenerek aile bütünlüğünün korunduğunu anımsatan Göktaş, engelli bireylerin eğitim, sağlık, güvenlik, istihdam gibi temel haklarına tam olarak ulaşmaları için hak temelli bir bakış açısıyla politikalar geliştirdiklerini söyledi.

"Bakım verenlere bu ay toplam 2,8 milyar lira ödeme yaptık"

Geliştirdikleri bütüncül ve adil sosyal hizmet modelleri ile toplumun her bir ferdine ulaşmaya çalıştıklarını vurgulayan Göktaş, şunları ifade etti:

"Hiç kimseyi arkada bırakmayan toplum vizyonumuz çerçevesinde 2023 Ocak-Temmuz döneminde vatandaşlarımıza toplam 17,4 milyar lira Evde Bakım Yardımı ödemesi yaptık. Sosyal hizmet modelleri kapsamındaki Evde Bakım Yardımı aylık ödemelerini temmuz ayı memur maaş katsayısına göre yapılan artışla 4 bin 336 liradan 5 bin 97 liraya çıkararak, hak sahiplerinin hesaplarına artışlı şekilde yatırmaya başladık. Bu kapsamda Evde Bakım Yardımından yararlanan 568 bin tam bağımlı vatandaşın evinde bakım veren yakınlarına bu ay toplam 2,8 milyar lira ödeme yaptık. Ödemelerin tüm engelli vatandaşlarımıza hayırlı olmasını dilerim."

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Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Mahinur Özdemir Göktaş
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