Türk siyasetine damga vuran lider: Recep Tayyip Erdoğan

Rize'den İstanbul'a göç eden 5 çocuklu bir ailenin ilk oğlu olan Recep Tayyip Erdoğan, 26 Şubat 1954 yılında İstanbul'da dünyada geldi. Karadeniz'in çalışkanlığı, Kasımpaşa'nın delikanlılığı karakterini şekillendirecekti.

Erdoğan, Piyalepaşa İlkokulu'nda okudu, imam hatip lisesinde öğrenim gördü.

Marmara Üniversitesi İktisadi ve Ticari Bilimler Fakültesi'nden mezun oldu.

17 yıllık futbol hayatı ile yeşil sahalarda yıldızı parlasa da, milyonların ortak olacağı hayaller için 1976'da siyasete atıldı.

Necmettin Erbakan'ın kurduğu Milli Selamet Partisi'nin Beyoğlu ve İstanbul gençlik kolları başkanlığı ile yarım asırlık siyasi hayatına ilk adımını attı.

1983'te kurulan Refah Partisi'nin önce Beyoğlu ilçe ardından İstanbul il başkanı olarak görev yaptı.

30 yıla 17 sandık zaferi sığdırdı

Recep Tayyip Erdoğan, kendini adadığı çetin yolculuğunda basamakları başarıyla çıktı. Yıllardır sürdürdüğü siyasi mücadelesine 17 sandık zaferi sığdırdı. Girdiği tarihi yarışlarda milletin iradesi ile ipi hep en önde göğüsledi. Art arda kazandığı seçimler ile Türk siyasi hayatına damgasını vurdu.

Erdoğan'ın zafer maratonu 1994'te İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığını kazanmasıyla başladı.

Okuduğu şiir yüzünden 1999'da Pınarhisar Cezaevi'ne girdi. Ancak bu bir veda değil, yeni dönemin başlangıcı oldu.

"Aydınlığa açık, karanlığa kapalı" sloganı ile 14 Ağustos 2001'de AK Parti'yi kurdu Erdoğan. AK Parti, Türk siyasi hayatına bu sözlerle girdi.

2002'den 2014'e kadar tüm genel seçimlerde AK Parti'yi iktidara taşıdı

İlk sınav kurulduktan 15 ay sonra 3 Kasım 2002'de verildi. Genel seçimlerden partisi birinci çıksa da Erdoğan, milletvekili olup başbakanlığı almak için Siirt'teki yenileme seçimlerini bekleyecekti.

9 Mart 2003'te Siirt'ten milletvekili seçilen Erdoğan, 15 Mart'ta 59'uncu hükümeti kurdu. 11 yıllık kesintisiz Başbakanlık döneminde 3 kez oylarını artırarak partisini iktidara taşıdı.

Erdoğan, milletin teveccühü ile devletin zirvesine seçilen ilk isim oldu

Devletin zirvesine 2014'te doğrudan milletin iradesi ile cumhurbaşkanı seçildi Recep Tayyip Erdoğan.

2018'de bir kez daha Cumhurbaşkanı seçilen Erdoğan bu makamda 9 yılı geride bıraktı.

2023 zaferinin ardından önümüzdeki 5 sene daha aynı koltukta oturacak. Böylece 14 yıl Cumhurbaşkanlığı, 11 yıl Başbakanlık olmak üzere Türkiye'nin çeyrek asrına mührünü vuracak.

Haber: Ahmet Furkan Arvas