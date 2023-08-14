AK Parti 22 yaşında

Tam adalet, tam kalkınma hedefi ile yola çıkıldı. Tüm kadrolar, Türkiye'nin dört bir yanında gece gündüz çalıştı.

Recep Tayyip Erdoğan, geride kalan 22 yılda sakin denizlerin değil hep fırtınalı okyanusların kaptanı oldu.

İlk sınav 2002'de verildi

Yeni ve büyük türkiyenin adımları atıldığında tarih 14 Ağustos 2001'di. Erdoğan, AK Parti'yi kurarken, "Millete efendi olmaya değil hizmetkar olmaya geliyoruz" dedi. İlk sınav 2002'de verildi. AK Parti kurulduktan 15 ay sonra girdiği ilk genel seçimlerde tek başına iktidar oldu. Erdoğan, artık "Sessiz devrimlerin öncüsü" olarak Türk siyasetine damga vuracaktı.

AK Parti, 3 kez oylarını artırarak tek başına iktidara gelen ilk parti oldu.

Kuruluşundan bu yana 7 genel, 3 cumhurbaşkanlığı, 4 yerel seçim ile 3 halk oylaması yapıldı. Erdoğan ve AK Parti ipi hep önde göğüsledi.

2014 yılında bir ilk yaşandı.

Cumhurbaşkanını ilk kez meclis değil halk seçti. Erdoğan, milletin oyları ile 10 Ağustos 2014'te Türkiye'nin 12'nci Cumhurbaşkanı oldu.

Kapatma davası açıldı, darbe girişimlerine karşı mücadele edildi

AK Parti, 21 yıllık iktidarında demokrasiye sahip çıkmak için birçok sınav verdi. E-muhtıra, kapatma davası, Gezi olayları, 17-25 Aralık polis/yargı darbesi ile karşılaştı. FETÖ'cülerin 15 Temmuz darbe girişimi de milletin desteği ile püskürtüldü.

Erdoğan, siyaset sahnesinde "Vicdanların çığlığı, insanların vicdanı olmayı istiyoruz" sözünü sık sık sarf etti. Empoze eden değil empati yapan bir Türkiye politikası izlendi.

AK Parti dev projelerle Türkiye'nin çehresini değiştirdi

Dev yatırımlara, AK Parti döneminde imza atıldı. Şehir hastaneleri, modern havaalanları, otoyollar inşa edildi. Yerli İHA ve SİHA'lar terörle mücadelede önemli rol oynadı.

Hedef yerel seçimlerde de zafer kazanmak

Erdoğan, Cumhuriyetin 100'üncü yılında da yeniden cumhurbaşkanı seçildi.

AK Parti'de yeni hedef, 2024 yerel seçimlerinde de sandıktan zaferle çıkmak.

Haber: Duygu Özdemir