MSB: 5 terörist etkisiz hale getirildi

Açıklamalar Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapıldı.
Pençe-Kilit Operasyonu kapsamında, Irak'ın kuzeyindeki Metina bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildiği belirtildi.
Paylaşımda, "Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, terör inlerini yerle bir etmeyi azim ve kararlılıkla sürdürecek" sözleri yer aldı.
Suriye'nin kuzeyinde 3 terörist etkisiz
Teröristlere bir darbe de Suriye'nin kuzeyinde vuruldu.
Barış Pınarı ve Zeytin Dalı bölgelerinde saldırı hazırlığında olan 3 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi.