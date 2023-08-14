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TRT Haber 14.08.2023 09:50

MSB: 5 terörist etkisiz hale getirildi

Türk Silahlı Kuvvetleri, Suriye'nin kuzeyinde 3, Irak'ın kuzeyinde 2 olmak üzere toplam 5 teröristi etkisiz hale getirdi.

MSB: 5 terörist etkisiz hale getirildi

Açıklamalar Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapıldı.

Pençe-Kilit Operasyonu kapsamında, Irak'ın kuzeyindeki Metina bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildiği belirtildi.

Paylaşımda, "Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, terör inlerini yerle bir etmeyi azim ve kararlılıkla sürdürecek" sözleri yer aldı.

Suriye'nin kuzeyinde 3 terörist etkisiz

Teröristlere bir darbe de Suriye'nin kuzeyinde vuruldu.

Barış Pınarı ve Zeytin Dalı bölgelerinde saldırı hazırlığında olan 3 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi.

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Irakın Kuzeyi Milli Savunma Bakanlığı Pençe Operasyonları Türk Silahlı Kuvvetleri
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