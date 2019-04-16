AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak, İstanbul'daki seçim için itiraz süreci sonuçlanana kadar mazbata verilmemesi yönünde İl Seçim Kurulu'na başvuruda bulunduklarını söyledi.

AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak açıklama yapıyor. https://t.co/ipTIYd1YL5 — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 16 Nisan 2019

Şenocak, "Seçimlerin iptali, yenilenmesini sağlarsak biz de süreci milletimizle en iyi şekilde, en şeffaf şekilde yöneteceğimizi düşünüyoruz. Oyların tümü sayılabilmiş olsaydı, biz inanıyoruz ki ilk akşam sonuç bizim lehimize sonuçlanmış olurdu" dedi.

Kaynak: TRT Haber