AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun CHP Grup Toplantısında yaptığı FETÖ açıklamalarına Twitter'dan tepki gösterdi.

Darbe girişiminin olduğu gece FETÖ terör örgütünün en büyük hedefinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olduğunu belirten Çelik, "Bugün Kılıçdaroğlu’nun, Cumhurbaşkanımızla FETÖ terör örgütünü yan yana zikretmesi ahlaken ve siyaseten iflastır." dedi.

Darbe girişiminin olduğu gece FETÖ terör örgütünün en büyük hedefi Cumhurbaşkanımızdı. Bugün Kılıçdaroğlu’nun, Cumhurbaşkanımızla FETÖ terör örgütünü yan yana zikretmesi ahlaken ve siyaseten iflastır. — Ömer Çelik (@omerrcelik) February 11, 2020

Cumhubraşkanı Erdoğan'ın duruşu sayesinde, FETÖ'nün amacına ulaşamadığını vurgulayan Çelik, "FETÖ’nün hedef aldığı Cumhurbaşkanımızı aynı şekilde Kılıçdaroğlu da hedef almaktadır. Kılıçdaroğlu’nun FETÖ ile mücadele konusunda ters istikamette hareket ettiği bugün daha net görülmüştür." ifadelerini kullandı.

FETÖ ile sonuna kadar, kesintisiz ve tavizsiz mücadelenin bir devlet kararı olduğunu belirten Çelik, "Bu mücadelenin en büyük gücü devlet başkanı olarak Cumhurbaşkanımızdır. FETÖ kendisi için en büyük engel olarak Cumhurbaşkanımızı görürken, Kılıçdaroğlu sistematik yalanlarla Cumhurbaşkanımıza saldırıyor." dedi.

Çelik, şöyle devam etti:

"Son haftalarda yapılan açıklamaların Türkiye’ye geçmişte çok acılar çektirmiş köhne vesayeti yeniden canlandırma amacı taşıdığını görüyoruz. Farklı aktörler aynı köhne vesayet denklemini canlandırmak için paslaşıyorlar."