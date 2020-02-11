Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs hususunda alınan ve alınması gereken tedbirlerle ilgili gerçekleştirilen 9. Bilim Kurulu Toplantısı sonrası basın açıklaması yaptı.

Koca, "Pandemi eylem planımız mevcut, her yıl güncelleniyor. 2019 Eylül ayında bu eylem planımızı Bilim Kurulu'muzun önerisiyle güncellemiştik. Yeni tip koronavirüs salgınının duyulmasından itibaren tedbirlerimizi devreye soktuk." dedi.

Vatandaşların aldığı tedbirler sayesinde mevsimsel grip vakalarının sayısında düşüş olduğunu gözlemlediklerini belirten Koca, "Koronavirüs tespitinde üretilen yerli kit, 90-120 dakikalık sürede sonuç veriyor. Geçen hafta bu kit kullanılmaya başlandı." dedi.

Zekai Tahir Burak Hastanesi'nde gözetim altında tutulan yolculardan 3. kez alınan numunelerin sonuçlarının da negatif çıktığını ifade eden Koca, "Hastanede takip edilen sağlık personeli ve uçuş mürettebatı karantinadan çıkartıldı. 14 günlük gözlem süresini evlerinde tamamlayacaklar." diye konuştu.