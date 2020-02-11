Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen "Yaşayan İnsan Hazineleri Ödül Töreni"nde konuştu.

Erdoğan, konuşmasının başında, Suriye rejimi tarafından dün gerçekleştirilen hain saldırı sonucu şehit olan Mehmetçikler için Allah'tan rahmet, yaralılara da acil şifalar diledi.

Erdoğan, "Rabbim şehitlerimizi cennetiyle, cemaliyle müşerref eylesin, sevgili habibine komşu eylesin. Şehitlerimizin ailelerine, yakınlarına ve aziz milletimizin her bir ferdine de sabırlar diliyorum." dedi.

"Rejim İdlib'de misliyle belasını buldu"

Yarınki grup toplantısında Suriye meselesini ve bundan sonra atılacak adımları paylaşacaklarını dile getiren Erdoğan, dün yapılan üst düzey toplantıyı hatırlattı.

Erdoğan, "Gerekli karşı cevapları en üst düzeyde Suriye tarafına verdik. Ciddi manada orada, özellikle de İdlib'de misliyle belalarını buldular ama yetmez, daha devam edecek. Çünkü bunlar bizim Mehmetlerimize saldırdıkça bedelini çok ama çok ağır ödeyecekler ve bu adımları da yarın kamuoyu ile paylaşacağım." ifadelerini kullandı.

#SONDAKİKA

[İdlib’de mehmetçiğe alçak saldırı] Cumhurbaşkanı Erdoğan: Atılacak adımları yarın grup toplantısında paylaşacağım. İdlib'de misliyle belalarını buldular. Bedelini çok ağır ödeyecekler.https://t.co/STffE8k4je pic.twitter.com/OCUyqpWCdD — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) February 11, 2020

Erdoğan, "Ama yetmez, devamı gelecek. Bunlar bizim Mehmetlerimize saldırdıkça bedelini çok ama çok ağır ödeyecekler. Ve bu adımları da yarın grup toplantısında kamuoyuyla paylaşacağım." ifadelerini kullandı.