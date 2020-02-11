İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin grup toplantısında konuştu.

İdlib'de Türk askerini hedef alan alçak saldırıya tepki gösteren Akşener, "Diplomasi seçeneği elbette kuyuda durmalı ama Mehmedim toprağa düşerken bunu uzatmanın alemi yok. Gerekeni yapın." dedi.

"Slogan deyip geçtiğin o sözler, işkembeden atılmadı"

Akşener, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'nın tartışma yaratan sözlerine de sert tepki gösterdi.

Akşener, şu ifadeleri kullandı:

"Hayırdır Mustafa bey? Bayrak indi de, bizim mi haberimiz mi yok? Slogan deyip geçtiğin o sözler, işkembeden atılmadı. O sözler, o bayrak oraya dikildiği gün, koca bir milletin yüreğinden kopup söylendi. İşte o nedenle, herkes sussa da biz susmayacağız ve Mustafa Akıncı gibi rahatsız olanlara inat, diyeceğiz ki: Kıbrıs Türk'tür Türk kalacak."

"Gelin, gereken adımları atalım"

Art arda yaşanan depremleri hatırlatan Akşener, "İstanbul'daki binalara, sismik izolatör sistemlerini nasıl entegre edeceğimizi konuşalım. Gelin, gereken adımları atalım, 'İstanbul depreme hazır.' diyelim. Önce tedbirimizi alalım, şehirlerimizi deprem felaketine karşı koruyalım." ededi.