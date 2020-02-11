Haber Giriş: Kaynak: AA
Bahçeli: Türkiye Şam'da zalimleri yerle yeksan etmelidir
[Fotoğraf: AA ]
MHP Genel Başkanı Bahçeli, "Türkiye Şam'a girmeyi şimdiden planlamalı ve zalimleri yerle yeksan etmelidir" dedi.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında konuştu.
Bahçeli, şunları söyledi:
"Krizi çözmek için siyasi ve diplomatik temaslar aldatmadır, masaldır, oyalanmadır. Esed tahtından indirilmeden ne Suriye'de ne de Türkiye'de huzur gelecektir. Türk milleti, gerekirse artık başka bir seçenek de görülmezse Şam'a girmeyi şimdiden planlamalı ve zalimleri yerle yeksan etmeli. Diyorum ki yansın Suriye, yıkılsın İdlib, kahrolsun Esed."
Etiketler: tbmm son dakika mhp devlet bahçeliSon Güncelleme: 11 Şubat 2020 Salı 11:25
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