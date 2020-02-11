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Bakan Çavuşoğlu: Rusya ve İran'ın rejimin saldırganlığını durdurması gerekiyor
[Fotoğraf: AA ]
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, "Suriye'de rejimin garantörleri Rusya ve İran'ın rejimin saldırganlığını durdurması gerekiyor" dedi.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Podgorica’da Karadağ Dışişleri Bakanı Srdjan Darmanovic ortak basın toplantısı düzenledi.
Çavuşoğlu, burada yaptığı konuşmada, "Suriye'de rejimin garantörleri Rusya ve İran'ın rejimin saldırganlığını durdurması gerekiyor" dedi.
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