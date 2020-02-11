Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Podgorica’da Karadağ Dışişleri Bakanı Srdjan Darmanovic ortak basın toplantısı düzenledi.

Çavuşoğlu, burada yaptığı konuşmada, "Suriye'de rejimin garantörleri Rusya ve İran'ın rejimin saldırganlığını durdurması gerekiyor" dedi.