AK Parti'de yerel seçim çalışmaları hızlandı

Şehir buluşmaları yapılacak. 81 ilde esnaf ve iş yeri ziyaret edilecek. Talep ve istekler listelenecek...

Yerel seçim yaklaşırken AK Parti saha çalışmalarına hız verdi.

Bakanlar, milletvekilleri 81 ilde sahada olacak

Yerel seçim çalışmaları kapsamında bakanlar, AK Parti MKYK üyeleri ve milletvekilleri 81 ilde sahada olacak.

Kanaat önderleri ve sivil toplum kuruluşları ile toplantılar yapılacak. Şehir buluşmaları kapsamında her kesimden vatandaşa ulaşılacak. Büyükşehirlerde yapılacak programlara ağırlık verilecek.

Teşkilatlarda yenilik süreci

Teşkilatlardaki yenilik süreci de devam ediyor. Bugüne dek 23 ilçe başkanı değiştirildi. Bu sayı artacak.

İl ve ilçelere yeni atamaların yapılması da bekleniyor. Ardından aday olacak isimlere yönelik mesai başlayacak.

Toplumda karşılığı olan adaylara öncelik verilecek

Teşkilat 24 Ağustos'a kadar istifaları kabul edecek. Öne çıkan isimlerin performansına bakılacak. Toplumda karşılığı olan adaylara öncelik verilecek.