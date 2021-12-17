2023'ün yol haritası değerlendirilecek, şehirlerdeki projeler ele alınacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, il ve ilçe belediye başkanları ile 22-24 Aralık'ta Kızılcahamam'da kampa girecek.

Toplantıya 804 belediye başkanı katılacak

Üç gün sürecek kampa 804 belediye başkanı katılacak.

31 Mart yerel seçimlerinin ardından AK Partili belediyelerin çalışmaları ve belediyecilik vizyonu değerlendirilecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, belediye başkanları ile görüşecek, taleplerini dinleyecek.

Yerel seçimlerden bugüne kadar hangi projelerin hayata geçirildiği kampta ele alınacak. Erdoğan belediye başkanlarına "Vatandaşla iç içe olun, kapılarınızı açık tutun" mesajı verecek.

Belediye başkanları devam eden projelerle ilgili bilgi verecek

AK Parti Genel Başkan vekilleri Binali Yıldırım ve Numan Kurtulmuş da belediye başkanlarıyla bir araya gelecek.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ile Gençlik ve Spor Bakanı Muharrem Kasapoğlu kamp süresince belediye başkanlarına yönelik sunumlar gerçekleştirecek.

Kamp programı kapsamında AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik moderatörlüğünde genel başkan yardımcıları Erkan Kandemir ve Hamza Dağ'ın katılımıyla panel düzenlenecek.