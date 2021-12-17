Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Kocaeli'de Verimlilik Proje Ödülleri Töreni'ne katıldı.

Ekonomideki son gelişmeleri değerlendiren Varank, "Türkiye ekonomisini sadece kurlar üzerinden ölçmek ülkemize yapılabilecek en büyük haksızlıktır. Oluşan belirsizlik havasının dağılacağı bir döneme hızlıca girmiş olacağız" dedi.

"Çalışanlarımızı enflasyona ezdirmemeyi şiar edindik"

Varank'ın gündeminde asgari ücrete yapılan artış vardı.

"Ülkemiz ekonomisinin en önemli kahramanları da şüphesiz her sektörde alın teri döken akıtan emekçilerimizdir. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, her dönemde çalışanlarımızı enflasyona ezdirmemeyi şiar edindik."

"Girişimcilerimiz Türkiye ekonomisinin bel kemiğidir"

Salgının başından bu yana sanayi istihdamında artış yaşandığına da dikkati çeken Varank şöyle konuştu:

"Üretim cephesindeki çeşitliliğimiz, kriz dönemlerindeki direncimiz, çalışkan ve üretken iş gücümüz, risk alabilen girişimcilerimiz Türkiye'nin ekonomisinin bel kemiğidir."

