Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Osaka kentindeki bir klinikte çıkan yangında yaşamını yitirenlerin ve yaralıların bulunduğunun üzüntüyle öğrenildiği aktarıldı.

Açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Bu talihsiz olayda hayatını kaybedenlerin aileleri ile dost Japon halkı ve hükümetine başsağlığı dileklerimizi iletiyor, yaralılara acil şifalar diliyoruz."

Japonya'nın Osaka kentinde bir klinikte çıkan yangında 24 kişinin öldüğü öğrenilmişti.