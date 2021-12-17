Haber Giriş: 17 Aralık 2021 Cuma 16:42Son Güncelleme: Kaynak: AA
Türkiye’den Japonya’ya taziye mesajı
[Fotoğraf: AA]
Japonya'nın Osaka kentindeki bir klinikte yangın çıktı. Yangında 24 kişi hayatını kaybetti. Türkiye, Japonya'da yaşanan felaketle ilgili taziye mesajı yayımladı.
Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Osaka kentindeki bir klinikte çıkan yangında yaşamını yitirenlerin ve yaralıların bulunduğunun üzüntüyle öğrenildiği aktarıldı.
Açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
"Bu talihsiz olayda hayatını kaybedenlerin aileleri ile dost Japon halkı ve hükümetine başsağlığı dileklerimizi iletiyor, yaralılara acil şifalar diliyoruz."
Japonya'nın Osaka kentinde bir klinikte çıkan yangında 24 kişinin öldüğü öğrenilmişti.
Etiketler: Japonya Dışişleri Bakanlığı
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