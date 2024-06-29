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TRT Haber 29.06.2024 13:05

AK Parti'de 2. istişare toplantısı

AK Parti, kongre süreci başlamadan önce ikinci istişare ve değerlendirme toplantısını yapacak. Belediye başkanlarının katılacağı toplantı 30 Haziran-2 Temmuz tarihlerinde Ankara Kızılcahamam'da gerçekleştirilecek.

AK Parti'de 2. istişare toplantısı
[Fotograf: AA]

AK Parti'de gözler 'Yerel Yönetimler İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'nda olacak. Büyükşehir, il, ilçe ve belde belediye başkanları, Ankara Kızılcahamam'da bir araya gelecek. Belediyelerdeki durum ve yeni yol haritası değerlendirilecek.

Toplantı, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında, 30 Haziran-2 Temmuz tarihlerinde yapılacak. Erdoğan, kampın ikinci gününde kürsüde olacak.

Bakanlar kendi alanlarıyla ilgili belediye başkanlarını bilgilendirecek. Kampın son günün ise AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in moderatörlüğünde oturum yapılacak. Genel başkan yardımcıları Erkan Kandemir, Hamza Dağ ve Ali İhsan Yavuz belediye başkanları ile çalışmaları değerlendirecek.

31 Mart yerel seçim sonuçları kampın gündeminde olacak. Belediyeleri yakından ilgilendiren başıboş sokak köpekleri ile ilgili düzenlemenin de ele alınması bekleniyor. 

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