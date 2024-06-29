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Gündem
AA 29.06.2024 11:46

Emine Erdoğan: Gelecek köklerimizin ışığında yeşerecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, "Gelecek köklerimizin ışığında yeşerecek. 'Anadoludakiler' projesi, kadim topraklarımızın kalbinde atmaya devam eden bir medeniyet türküsü" dedi.

Emine Erdoğan: Gelecek köklerimizin ışığında yeşerecek
[Fotograf: AA]

Emine Erdoğan, dün tanıtılan "Anadoludakiler" projesiyle bereketi, birikim ve beceriyi geleceğe taşımak için yola çıkan gönüllülere teşekkür etti.

Emine Erdoğan'ın himayesinde, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca, "Anadolu'daki Bereket, Birikim ve Beceri" mottosuyla hayata geçirilen proje, dün Atatürk Kültür Merkezi'nde tanıtıldı.

 

Projeye ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Emine Erdoğan, "Gelecek köklerimizin ışığında yeşerecek. 'Anadoludakiler' projesi, kadim topraklarımızın kalbinde atmaya devam eden bir medeniyet türküsü. Bizi biz yapan bereketi, birikim ve beceriyi geleceğe taşımak için yola çıkan tüm gönüllülere yürekten teşekkür ediyorum." ifadelerine yer verdi. 

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