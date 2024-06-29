Geçici koruyucu aile modeli 30 pilot ilde uygulanacak

Göktaş, 30 Haziran Koruyucu Aile Günü dolayısıyla yaptığı yazılı açıklamada, çocukların fiziksel ve psikolojik açıdan sağlıklı gelişimlerini desteklemek ve huzurlu ortamda büyüyebilmelerini sağlamak için Koruyucu Aile Sistemi'ni etkin bir şekilde yürüttüklerine dikkati çekti.

Koruyucu aile hizmet modeli ile Bakanlık tarafından belirlenen güvenli ve destekleyici bir aile ortamında çocukların gelişimine katkı sağlandığını belirten Göktaş, "Çocukların ailelerinin gözetiminde ve sosyal çevrelerinden kopmadan büyümelerini önemli buluyoruz. Çocuklarımıza yönelik politikalarımızda aile bütünlüğü, çocuklarımızın kendi sosyal çevrelerinde büyümelerini destekleyici hizmetleri önceliyoruz. Bu doğrultuda geleceğimizin teminatı olan çocuklarımız için aynı şartları oluşturmaya çalışıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Her bir koruyucu ailenin geleceğe kalacak bir hikaye yazdığını vurgulayan Göktaş, "2002'de 515 çocuğumuza bakan 500 koruyucu ailemiz varken halihazırda 8 bin 547 koruyucu ailemizin yanında 10 bin 256 çocuğumuz himaye ediliyor." açıklamasını yaptı.

"Herkesi koruyucu aile olmaya davet ediyorum"

Çocukları yetiştirme sorumluluğunun devlet ile koruyucu aileler arasında paylaşıldığını anımsatan Bakan Göktaş, şöyle devam etti:

"Her çocuk sevgi dolu bir yuvada yaşamayı hak ediyor. Onların hayallerini, umutlarını yeşertmek ve topluma değer katan bireyler olarak yetişmesine katkıda bulunmak hepimizin görevi. Ben milletimizin bu duyarlılığı paylaştığına inanıyorum. Herkesi bir çocuğun hayatını tümden değiştirecek bir dokunuşla koruyucu aile olmaya davet ediyorum.

Çocukların eğitim, bakım ve diğer ihtiyaçlarının karşılanabilmesi için koruyucu ailelerimize çocukların yaş ve eğitim durumlarına göre aylık ortalama 8 bin 515 lira destek sağlıyoruz. Buna ek olarak koruyucu aile yanındaki çocuklardan bir meslek edinmek üzere kamu ya da özel kuruluşlar tarafından açılan kurslara katılacakların kurs süresince kurs bedelleri, eğitim ve öğretimlerine ilişkin etüt, kurs, yaz okulu, harç, sınav – kayıt ve servis ücretleri ile bunlara ilişkin her türlü araç gereç ve malzeme giderlerini Bakanlık olarak karşılıyoruz."

"Bu yıl sonuna kadar 30 pilot ilde başlatmayı planlıyoruz"

Koruyucu aile yanında bulunan çocuk sayısındaki artış ile koruyucu aile hizmetinin kurumsal kapasitesinin güçlendirilmesi çalışmalarını hızlandırdıklarının bilgisini veren Bakan Göktaş, bu doğrultuda Türkiye'de Koruyucu Aile Hizmetinin Güçlendirilmesi Projesi'ni geçen yıl başlattıklarını hatırlattı.

Bakan Göktaş proje kapsamında, "2. Koruyucu Aile Temelli Çocuk Koruma Sistemi ve Geçici Koruyucu Aile Çalıştayları" gibi çeşitli temalarda toplantılar düzenlediklerini ifade ederek, "Geçici Koruyucu Aile Hizmet Modelini devreye alarak bu yıl sonuna kadar 30 pilot ilde başlatmayı planlıyoruz. Koruyucu ailelerin tamamına Koruyucu Aile Akademisi uhdesinde eğitim vereceğiz. Buna ek olarak koruyucu aile birimlerinde yer alan görüşme alanlarının fiziki kapasitelerini iyileştirmeyi hedefliyoruz." açıklamasını yaptı.

Koruyucu aile hizmet modeli dünyaya tanıtılacak

Bakan Göktaş, ayrıca Geçici Koruyucu Aile Hizmet Modeli kapsamında korunma ihtiyacı içindeki çocuklara yönelik uygun sosyal hizmet modelinin belirlenmesi işlemlerini, kuruluş bakımına alınmadan ev ortamında gerçekleştirmeyi planladıklarını aktardı.

Koruyucu Aile Hizmet Modeli'nin yaygınlaştırılması için 2012'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayelerinde "Toplum Kalkınmasında Gönül Elçileri Projesi"nin başlayan projeyle farkındalığı ve gönüllülüğü yaygınlaştırmayı amaçladıklarını ifade etti.

Göktaş, koruyucu aile hizmet modelinin örnek alan Azerbaycan'a adaptasyonu için verdikleri teknik desteği Özbekistan'a da sunacaklarına işaret ederek "Ayrıca Koruyucu Aile Hizmet Modeli'mizi tüm dünyaya tanıtmayı hedefliyoruz. Bu yıl içerisinde yapılacak Birleşmiş Milletler Genel Kurulu 79. oturumunda yan etkinlik olarak 'Dünyanın Gönül Elçileri' temasıyla Türkiye'deki koruyucu aile uygulamalarına yönelik bilgi ve tecrübelerimizi tüm dünyaya aktaracağız." ifadelerini kullandı.