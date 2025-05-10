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Gündem
AA 10.05.2025 00:57

AK Parti Sözcüsü Çelik: Rümeysa kardeşimize selamlarımızı gönderiyoruz

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Türkiye, Filistin davasını ve insanlık değerlerini savunmaya devam edecek. Rümeysa kardeşimize selamlarımızı gönderiyoruz" ifadesini kullandı.

AK Parti Sözcüsü Çelik: Rümeysa kardeşimize selamlarımızı gönderiyoruz

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya hesabından, ABD'de Filistin'e destek verdiği gerekçesiyle gözaltında tutulan ve ABD'nin Massachusetts eyaletindeki Tufts Üniversitesi'nde doktora öğrencisi olan Rümeysa Öztürk'ün serbest bırakılmasına ilişkin yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Filistin'deki zulme karşı çıktığı ve insanlık değerlerini savunduğu için tutuklanan Rümeysa Öztürk kardeşimiz serbest bırakıldı. Türkiye, Filistin davasını ve insanlık değerlerini savunmaya devam edecek. Rümeysa kardeşimize selamlarımızı gönderiyoruz."

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AK Parti Ömer Çelik Filistin Devleti İsrail'in Gazze Soykırımı
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