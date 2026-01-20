Açık 0.9ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
TRT Haber 20.01.2026 17:23

AK Parti Sözcüsü Çelik: Değerlerimize saldıranlar bunun bedelini muhakkak ödeyecektir

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Nusaybin-Kamışlı sınır hattında Türk bayrağına yapılan saldırıyı lanetleyerek, "Bayrağımız tüm değerlerimizin sembolüdür. Değerlerimize saldıranlar bunun bedelini muhakkak ödeyecektir" tepkisini gösterdi.

AK Parti Sözcüsü Çelik: Değerlerimize saldıranlar bunun bedelini muhakkak ödeyecektir

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Nusaybin-Kamışlı sınır hattında Türk bayrağına yapılan saldırıya ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Saldırıya en güçlü şekilde karşılık verileceğini belirten Çelik şu ifadeleri kullandı:

"Şanlı bayrağımıza yapılan alçak saldırıyı lanetliyoruz.

Suriye tarafındaki terör örgütü SDG yandaşları tarafından Nusaybin-Kamışlı sınır hattında şanlı bayrağımıza yapılan alçak saldırıya en net ve güçlü karşılık verilecektir.

Bayrağımız tüm değerlerimizin sembolüdür. Değerlerimize saldıranlar bunun bedelini muhakkak ödeyecektir." 

ETİKETLER
Ömer Çelik
Sıradaki Haber
İletişim Başkanı Duran: Bayrağımıza yapılan hain saldırı açık bir provokasyondur
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
18:41
Şam hükümeti ve SDG, Haseke konusunda anlaştı
18:30
MSB: Sınır kapısındaki bayrağımıza saldırılmasıyla ilgili idari tahkikat başlatılmıştır
18:36
Yılmaz: Bayrağımıza gerçekleştirilen saldırı hiçbir şekilde cezasız kalmayacak
18:32
Türk bayrağına yönelik alçak provokasyona soruşturma başlatıldı
18:05
Bakan Kurum'dan Özel'e deprem bölgesi tepkisi
17:59
Kültür ve Turizm Bakanlığı Özel Ödülleri ve Yaşayan Hazineler Ödülleri sahiplerini buldu
Kültür ve Turizm Bakanlığı Özel Ödülleri Töreni ve Yaşayan Hazineler Ödül Töreni
Kültür ve Turizm Bakanlığı Özel Ödülleri Töreni ve Yaşayan Hazineler Ödül Töreni
FOTO FOKUS
Kontrolünü kaybeden İETT sürücüsü otoparka daldı
Kontrolünü kaybeden İETT sürücüsü otoparka daldı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ