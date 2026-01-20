AK Parti Sözcüsü Çelik: Değerlerimize saldıranlar bunun bedelini muhakkak ödeyecektir

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Nusaybin-Kamışlı sınır hattında Türk bayrağına yapılan saldırıya ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Saldırıya en güçlü şekilde karşılık verileceğini belirten Çelik şu ifadeleri kullandı:

"Şanlı bayrağımıza yapılan alçak saldırıyı lanetliyoruz.

Suriye tarafındaki terör örgütü SDG yandaşları tarafından Nusaybin-Kamışlı sınır hattında şanlı bayrağımıza yapılan alçak saldırıya en net ve güçlü karşılık verilecektir.

Bayrağımız tüm değerlerimizin sembolüdür. Değerlerimize saldıranlar bunun bedelini muhakkak ödeyecektir."