AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) toplantısının ardından, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

"Bağdadi'nin öldürülmesi terörle mücadelede bir dönüm noktasıdır"

İnsanlığa karşı suç işleyen DEAŞ lideri Bağdadi'nin öldürülmesi terörle mücadelede bir dönüm noktasıdır. Umarız bütün terör örgütlerine karşı aynı ilkeli yaklaşım devam eder.

"ABD uçakları Fırat Kalkanı harekat bölgesinden uçuş yaptı"

Türkiye, ABD unsurları ile yüksek koordinasyon içerisinde oldu. ABD uçakları Fırat Kalkanı harekat bölgesinden uçuş yaptı. Bir terör örgütünün liderinin öldürülmesi söz konusuyken, bir başka terör örgütünün sözde liderinin ABD'ye davet edilmesinin terörle mücadele konusunda ne kadar büyük bir çelişki oluşturduğunun altını çiziyoruz.

"DEAŞ'a karşı en güçlü operasyonları Türkiye gerçekleştirmiştir"

YPG/PKK'nın da DEAŞ ile işbirliği içinde olduğunu biliyoruz. Türkiye, DEAŞ ile cephede mücadele veren tek NATO ülkesidir. DEAŞ'ın yok edilmesi için ideolojik mücadele önemlidir. DEAŞ'a karşı en güçlü operasyonları Türkiye gerçekleştirmiştir. İncirlik Hava Üssü DEAŞ'a karşı mücadelede önemli rol üstlenmiştir.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik : PKK/YPG’nin de DEAŞ ile iş birliği içinde olduğunu biliyoruz.https://t.co/scvBS8RTew pic.twitter.com/3jU6Dm46t9 — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) October 28, 2019

'Tüm terör örgütlerine aynı tavrın alınması gerekir'

YPG/PYD terör örgütünün varlığı DEAŞ'ı geriletmek değil, tam tersine DEAŞ'ın zemin bulmasına imkan vermektedir. Terör örgütü YPG başı sıkıştığında DEAŞ'lıları serbest bırakıyor, bunu şantaj unsuru olarak kullanıyor. Tüm terör örgütleriyle mücadele, herkesin ilkeli bir şekilde hepsine karşı aynı tavrı almasıyla mümkündür. DEAŞ'a karşı yapılan neyse PYD/YPG ve PKK'ya karşı da aynısının yapılması gerekir.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik : DEAŞ’a karşı yaklaşım neyse PKK/YPG’ye karşı da öyle olmalı.https://t.co/scvBS8RTew pic.twitter.com/EiqEPgw45V — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) October 28, 2019

"AB ülkeleri mülteciler için köprü yerine duvarlar kurmayı tercih ediyor"

Uluslararası Af Örgütü'nün mülteci raporunda, Türkiye'nin diğer ülkelerden duyarlı olduğunun altı çiziliyor. AB ülkeleri mülteciler için köprü yerine duvarlar kurmayı tercih ediyor. Türkiye'nin mülteci politikasıyla tamamen insani temelli uygulamalar hayata geçirildi. Bu insanlar sağ salim ve güvenli şekilde ülkelerine dönebilmeli. Türkiye, insanlık adına üzerine düşen yükü fazlasıyla yerine getirdi.

[Mülteci meselesi]AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik : AB ülkeleri köprü yerine duvarlar kurmayı tercih ediyor.https://t.co/scvBS8RTew pic.twitter.com/Yma7JPQhgY — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) October 28, 2019

"Türkiye, kimsenin mülteci kampı değildir"

Türkiye, kimsenin mülteci kampı değildir. Dolayısıyla (AB) yapacakları işi, bu meselenin sürdürülebilir insani standartların korunması açısından hassasiyetle ele almaları ve ciddi bir eylem planıyla önümüze gelmeleri gerekir.

[Mülteci meselesi]AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik : AB, Türkiye’yi bir mülteci kampı gibi görmesin.https://t.co/scvBS8RTew pic.twitter.com/mq8kRTjac8 — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) October 28, 2019

"Türkiye'nin kültüründe etnik temizlik yoktur"

Bir takım propaganda merkezleri, iddialar gündeme getiriyor. Türkiye'nin kültüründe etnik temizlik yoktur, terörle mücadele vardır. Türkiye, provokasyonları anında dünyaya deşifre ediyor. Suriye'de demografik yapıyı sistematik şekilde değiştiren YPG'dir.

'Avrupa'da Türklere yapılan saldırılara karşı duyarlı olunmasını istiyoruz'

Avrupa'da Türklere yapılan saldırılara karşı, bütün ülkeleri, PKK terör örgütünün ve benzer terör örgütlerinin soydaşlarımızı, vatandaşlarımızı taciz etmesine karşı daha duyarlı olmaları konusunda uyarıyoruz. Alman makamlarına tedbir almadıkları için teessüflerimizi iletiyoruz.

'Çekilme sürecinin ardından, ABD'nin terör örgütüne yolladığı silahlar imha edilecek'

Bizim tespitlerimize göre ABD, 30 bin tır silah terör örgütüne gönderildi. Çekilme sürecinin ardından bu silahlar toplanıp imha edilecek.

[ABD’nin YPG’ye verdiği silahlar]AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik : Bizim tespitlerimize göre 30 bin TIR silah terör örgütüne gönderildi. Çekilme sürecinin ardından bu silahlar toplanıp imha edilecek.https://t.co/scvBS8RTew pic.twitter.com/J5EDJ41vT4 — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) October 28, 2019

AK Parti Sözcüsü Çelik'in açıklamalarından öne çıkan diğer başlıklar şöyle:

"Trump'ın mektubu, saygı sınırlarını aşan bir mektup, kabul edilemez."

"Cumhuriyet Bayramı için ek kutlamalar valiliklerin değerlendireceği bir husus."

"Yargı reformu çalışmalarıyla ilgili henüz son nokta konulmadı. Yeni infaz usülleri üzerinde çalışılıyor."

Kaynak: TRT Haber, AA