En kanlı terör örgütlerinden DEAŞ'ın elebaşı Ebubekir El-Bağdadi öldü. Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) İdlib kırsalında düzenlediği operasyon yaklaşık 2 saat sürdü.

İngiliz Reuters haber ajansı da Bağdadi'nin konumunun nasıl tespit edildiğine ilişkin ayrıntıları paylaştı. Haberde, Türkiye'nin yakaladığı bir DEAŞ'lının rolüne dikkat çekildi.

Buna göre, Bağdadi'nin danışmanlarından İsmail el-Etawi, Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından yakalanarak Irak'a teslim edildi.

El-Etawi Iraklı istihbarat yetkililerine Bağdadi'nin yıllardır nasıl saklandığına ilişkin kritik bilgiler verdi. Bağdadi'nin, yakalanmamak için üst düzey adamları ile hareket halindeki sebze yüklü minibüslerde görüştüğü bilgisine ulaşıldı. Elde edilen bilgiler doğrultusunda Bağdadi'nin İdlib kırsalında saklandığı belirlendi.

Ortadoğu Stratejik Araştırmalar Merkezi (ORSAM) Başkanı Prof. Dr. Ahmet Uysal, Bağdadi'nin öldürülmesini TRT Haber'e değerlendirdi.

Uysal, "Türkiye bu PKK kartını bozunca IŞİD ile mücadele ediyor hikayesi artık anlamsız hale gelince artık Trump da bir hayli eleştiri aldı. Artık anlamsız hale gelen işlevsiz hale gelen IŞİD'i bu şekilde yok etmek istedi"

Bağdadi'nin İdlib'de öldürülmesini de değerlendiren Uysal, "İdlib'de olması çok büyük bir sorun değil ama İdlib'in sorunlarının bitmediğine işaret. Oradaki radikal grupların temizlenmesi gerektiğine işaret. Türkiye'nin burada gözlem kuvvetleri var. Daha ziyade istikrarı sağlayacak şekilde. Orada büyük krizler, büyük katliamlar vs. olmasın diye" ifadelerini kullandı.

Terör örgütü DEAŞ lideri Bağdadi öldürülerek, örgüte büyük darbe vuruldu.

Ancak uzmanlar, ABD'nin terör tehdidi algısını her fırsatta kullandığını vurguluyor ve yeni oluşumlar konusunda uyarıyor.

Kaynak: TRT Haber