Irak Öğretmenler Sendikasından yapılan yazılı açıklamada, 4 gündür yoğun şekilde süren hükümet karşıtı gösterilerden dolayı bugünden itibaren tüm ülkede genel grev kararı alındığı belirtildi.

Irak'ın başkenti Bağdat ile orta ve güney kentlerinde gösterilerden dolayı çoğu devlet kurumunda mesai yapılamıyor.

[Irak'ta cuma gününden beri hükümet karşıtı gösteriler düzenleniyor. Fotoğraf: Reuters]

Bağdat'taki hükümet karşıtı gösteriler üniversite öğrencilerinin de katılımıyla büyüyerek devam ediyor.

Başkentteki üniversitelerde tatil ilan edilmemesine rağmen dersler yapılmadı. Öğrenciler sabah saatlerinde geldikleri okullarının kapısından içeri girmeyerek başkentte gösterilerin merkezi haline gelen Tahrir Meydanı'na doğru yürüyüşe geçti.

[Irak'ta cuma gününden beri hükümet karşıtı gösteriler düzenleniyor. Fotoğraf: Reuters]

Bağdat sokaklarında konuşlanan güvenlik güçleri ise Tahrir Meydanı'na çıkan birçok yolu sabah saatlerinden itibaren trafiğe kapattı.

Kaynak: AA