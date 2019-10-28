Iraklı öğretmenler gösterilerden dolayı genel grev başlattı28 Ekim 2019 Pazartesi 13:54 - Son Güncelleme 28 Ekim 2019 Pazartesi 14:20
Irak'ta devam eden hükümet karşıtı gösteriler nedeniyle Öğretmenler Sendikası tüm ülkede genel grev kararı aldı.
Irak Öğretmenler Sendikasından yapılan yazılı açıklamada, 4 gündür yoğun şekilde süren hükümet karşıtı gösterilerden dolayı bugünden itibaren tüm ülkede genel grev kararı alındığı belirtildi.
Irak'ın başkenti Bağdat ile orta ve güney kentlerinde gösterilerden dolayı çoğu devlet kurumunda mesai yapılamıyor.
Bağdat'taki hükümet karşıtı gösteriler üniversite öğrencilerinin de katılımıyla büyüyerek devam ediyor.
Başkentteki üniversitelerde tatil ilan edilmemesine rağmen dersler yapılmadı. Öğrenciler sabah saatlerinde geldikleri okullarının kapısından içeri girmeyerek başkentte gösterilerin merkezi haline gelen Tahrir Meydanı'na doğru yürüyüşe geçti.
Bağdat sokaklarında konuşlanan güvenlik güçleri ise Tahrir Meydanı'na çıkan birçok yolu sabah saatlerinden itibaren trafiğe kapattı.
Kaynak: AA