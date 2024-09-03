AK Parti Sözcüsü Çelik: AK Parti’de kongre süreci başladı

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, MKYK toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu. Çelik'in açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, MKYK toplantısı sonrası açıklama yapıyor. https://t.co/v6SAJOfrSe — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) September 3, 2024

Mart ayı sonunda büyük kongreyle ilgili takvim netleşmiş olacak. 28 Aralık'tan itibaren il kongrelerimiz başlayacak.

Olumlu sonuçlardan memnun olmayanlar var. Spekülasyonlara, yalanlara itibar edilmemeli.

Terörle mücadeleye destek vermeyenler demokrasiden bahsetmesin.

Bazıları siyasi rekabeti husumete çevirmeye çalışıyor. Siyasi partiler olarak birbirimizin rakibiyiz birbirimizin hasmı değiliz. Türkiye'nin iç bünyesini sağlam tutmak son derece önemlidir.

Ne Atatürk’e ne de Erdoğan’a saygısızlık kabul edilebilir.

Önümüzdeki 3.5 yıl hizmet siyasetinde, eser siyasetinde daha ileri adımlar atarak yolumuza devam edeceğiz.

Genç teğmenlerimizin mezuniyet törenlerinde ordumuzun ebedi başkomutanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü anması kadar doğal bir şey yoktur. Bunu bir vesayet odağı gibi değerlendirmek yanlıştır.