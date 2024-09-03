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TRT Haber 03.09.2024 16:29

AK Parti Sözcüsü Çelik: AK Parti’de kongre süreci başladı

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Mart ayı sonunda büyük kongreyle ilgili takvim netleşmiş olacak. 28 Aralık'tan itibaren il kongrelerimiz başlayacak" dedi.

AK Parti Sözcüsü Çelik: AK Parti’de kongre süreci başladı

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, MKYK toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu. Çelik'in açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

 

Mart ayı sonunda büyük kongreyle ilgili takvim netleşmiş olacak. 28 Aralık'tan itibaren il kongrelerimiz başlayacak.

Olumlu sonuçlardan memnun olmayanlar var. Spekülasyonlara, yalanlara itibar edilmemeli.

Terörle mücadeleye destek vermeyenler demokrasiden bahsetmesin.

Bazıları siyasi rekabeti husumete çevirmeye çalışıyor. Siyasi partiler olarak birbirimizin rakibiyiz birbirimizin hasmı değiliz. Türkiye'nin iç bünyesini sağlam tutmak son derece önemlidir.

Ne Atatürk’e ne de Erdoğan’a saygısızlık kabul edilebilir.

Önümüzdeki 3.5 yıl hizmet siyasetinde, eser siyasetinde daha ileri adımlar atarak yolumuza devam edeceğiz.

Genç teğmenlerimizin mezuniyet törenlerinde ordumuzun ebedi başkomutanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü anması kadar doğal bir şey yoktur. Bunu bir vesayet odağı gibi değerlendirmek yanlıştır.

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AK Parti Ömer Çelik
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