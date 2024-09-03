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TRT Haber
03.09.2024 15:11
Yasa dışı yollarla sınırları geçmeye çalışan 3'ü terörist 20 kişi yakalandı
Yasa dışı yollarla sınırları geçmeye çalışan 20 kişi yakalandı. Yakalananlardan 2’sinin DEAŞ, 1’inin de PKK/KCK terör örgütü mensubu olduğu belirlendi.
MSB'den yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:
"Ülkemizden Bulgaristan’a ve Suriye’den ülkemize yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 20 şahıs, hudut birliklerimiz tarafından yakalandı.
Yapılan inceleme sonucunda yakalanan şahıslardan 2’sinin DEAŞ, 1’inin de PKK/KCK terör örgütü mensubu olduğu belirlendi."