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TRT Haber 03.09.2024 15:11

Yasa dışı yollarla sınırları geçmeye çalışan 3'ü terörist 20 kişi yakalandı

Yasa dışı yollarla sınırları geçmeye çalışan 20 kişi yakalandı. Yakalananlardan 2’sinin DEAŞ, 1’inin de PKK/KCK terör örgütü mensubu olduğu belirlendi.

Yasa dışı yollarla sınırları geçmeye çalışan 3'ü terörist 20 kişi yakalandı

MSB'den yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Ülkemizden Bulgaristan’a ve Suriye’den ülkemize yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 20 şahıs, hudut birliklerimiz tarafından yakalandı.

Yapılan inceleme sonucunda yakalanan şahıslardan 2’sinin DEAŞ, 1’inin de PKK/KCK terör örgütü mensubu olduğu belirlendi."

ETİKETLER
Milli Savunma Bakanlığı PKK/KCK PKK/YPG Sınır Güvenliği Terör Örgütü Terörle Mücadele
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