Yasa dışı yollarla sınırları geçmeye çalışan 3'ü terörist 20 kişi yakalandı

MSB'den yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Ülkemizden Bulgaristan’a ve Suriye’den ülkemize yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 20 şahıs, hudut birliklerimiz tarafından yakalandı.

Yapılan inceleme sonucunda yakalanan şahıslardan 2’sinin DEAŞ, 1’inin de PKK/KCK terör örgütü mensubu olduğu belirlendi."